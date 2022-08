El producto más esperado de Lidl que se está agotando por momentos

El verano es época de viajes, muchos de ellos en coches, por lo que conviene preparar el vehículo a fondo con todo lo necesario para que cualquier viaje se realice en las mejores condiciones, tanto de seguridad como de comodidad, entretenimiento, etc. Hoy te mostramos un producto de Lidl para viajar en coche que está siendo lo más buscado por lo increíble que resulta su uso… ¡corre que vuela!.

Lidl arrasa con prácticamente todo lo que saca a la venta, especialmente cuando se trata de inventos increíbles que sin duda suponen una solución para su clientela y que incluso cambian vidas, aunque sea únicamente para hacerlas más cómodas. La cadena alemana es uno de los supermercados con más éxito en nuestro país, tanto que cuenta ya con más de 650 establecimientos en España, y su posición sigue creciendo imparable.

El asiento de coche para mascotas de Lidl que te flipará

Se trata del Jollypaw Asiento de coche para mascotas, un inventazo tremendo que se ha creado para que puedas llevar cómodamente a tu mascota en el coche, como si fuera un pasajero más y con todas las medidas de seguridad. Además de ser un productazo increíble, tiene un súper descuento que deja su precio final en 37,99€ cuando su precio original era de 49,99€… ¡más de 10 euros de rebaja!.

Este asiento de coche para mascotas de Lidl hará que tu mascota vaya comodísima sin riesgo de caerse ni de ir de un lado para otro, lo que puede ser peligroso a la hora de despistar al conductor. Es ideal para ir de viaje, especialmente si se trata de trayectos largos, aunque lo cierto es que resulta muy útil incluso para ir a la playa o a cualquier otro lugar, cualquier traslado en coche será mucho más seguro con este invento.

Cuenta con ranuras para que puedas pasarle el cinturón de seguridad y que el asiento vaya abrochado, lo que le proporcionará mayor estabilidad y seguridad. Tiene tres puertas que le permitirán a tu mascota entrar o salir por la que mejor te convenga en cada caso, y además es plegable para que cuando no la estés utilizando la puedas tener plegada y guardada para que no ocupe espacio. Fabricado en poliéster, sus medidas son 44x37x40, un tamaño ideal para perros de tamaño pequeño-medio, para perros grandes no será suficiente.

Si te vas de vacaciones con tu mascota, este asiento de coche para mascotas de Lidl es la forma más segura de viajar.