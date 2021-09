Desde hace mucho tiempo Primark se ha convertido en uno de los comercios más versátiles que tenemos en nuestro país. En sus establecimientos podemos encontrar todo tipo de prendas de ropa, pero también, todo tipo de productos de decoración y para el hogar.

El nuevo producto que hoy os presentamos es la cetas mediana de organización que no puede faltar en ningún hogar. Se trata de uno de los productos más valorados por los clientes de Primark ya que nos ayudará a organizar a la perfección cualquier zona de nuestra casa, convirtiéndonos en todo unos expertos de la organización al igual que la famosa Marie Kondo.

Para cualquier lugar

Las cestas de Primark son realmente útiles para la organización de cualquier lugar de nuestra casa. No solo las podemos usar para guardar la ropa, es muy útil para organizar, por ejemplo, las toallas en el cuarto de baño, u otros utensilios básicos que pueden organizarse en cada una de estas cestas.

Encontraremos en Primark estas cestas por tan solo 4,00 euros, ideales para colocar en cualquier habitación y organizar todo tipo de ropa y utensilios.

En este caso encontraremos esta cesta de almacenamiento, de tamaño mediano, junto con otras del mismo estilo que podemos combinar a la perfección.

Con el tamaño mediano podemos obtener espacio necesario para un gran número de complementos que, si sabemos combinar con las otras opciones disponibles de menor y mayor tamaño, tendremos buenos lugares de almacenamiento y organización repartidos por todo nuestro hogar.

Pack 2 de bambú

Este pack está pensado para productos de baño. Se trata de dos cestas, también de bambú, que podemos colocar en cualquier rincón del baño ideales para organizar los productos del día a día como la pasta de dientes, lentillas, desodorantes y pequeñas cosas del cuarto de baño que no pueden faltar.

Al ir en pack de dos, podemos combinarlas como más nos encajen en nuestro baño. El precio también es muy significativo, ya que tendremos estas dos cajas de bambú para organizar por tan solo 12 euros.

Otro de los grandes productos de almacenamiento que podemos unir a estas cestas de Primark tan interesantes son las cestas tejidas plegables.

Su gran interés recae en que estas cestas son perfectas para guardar las toallas más voluminosas, o las prendas de mayor tamaño de cualquier habitación. Lo mejor es que, cuando no estén en uso, se pueden plegar para que sus espacio se reduzca y no ocupen lugar alguno.