Practicar cualquier tipo de deporte al menos tres veces por semana es muy importante para garantizar una buena salud y es que no solo basta con tener una buena alimentación, mover el cuerpo y el corazón es fundamental para estar en forma. Para llevar un buen control del ejercicio que realizamos semanalmente no hay nada mejor que tener un reloj deportivo que nos muestre nuestros avances y es que no hay nada más cómodo que llevar un reloj en la muñeca que nos sepa indicar el progreso que hemos realizado, ¿no es cierto? Pues en El Corte Inglés podremos encontrar los mejores relojes deportivos a un precio inigualable.

¿Quieres saber cuáles son los mejores relojes de El Corte Inglés que están rebajados? Pues no te los pierdas a continuación.

Relojes deportivos de El Corte Inglés rebajados

El Amazfit Bip U es una de las mejores opciones en relojes deportivos. Ofrece una gran pantalla a color de 1,43″, lo que permite una vista clara y muy amplia. Podrás ver de forma muy clara todas las llamadas entrantes, los mensajes y los recordatorios. Podrás seleccionar qué es lo que quieres ver en la pantalla, desde tu frecuencia cardiaca, algo importante a la hora de hacer deporte, hasta la fecha o el clima que te indicará si puedes o no salir a correr.

El diseño es muy ligero, por lo que apenas notarás que lo llevas puesto, otra gran ventaja. Resistente al agua hasta 50 metros, por lo que podrás usarlo para practicar natación ya que podrá rastrear todos tus movimientos sin ningún tipo de inconveniente.

El precio de este reloj, disponible en varios colores, es de 44,90 euros, un precio estupendo para todas las características que ofrece.

La pulsera de actividad XPLORA XMOVE es otra de las grandes opciones que ofrece El Corte Inglés a la hora de escoger un reloj deportivo ya que cuenta con funciones muy útiles que te ayudarán a mantenerte activo y conectado. Es resistente al agua, hasta 1,5 metros de profundidad, y cuenta con un modo deportivo que te permitirá monitorear cualquier tipo de actividad física como, por ejemplo, correr, caminar, montar en bici o jugar a cualquier tipo de deporte. También es capaz de monitorear el ritmo cardíaco.

Por si fuese poco, este reloj deportivo te permitirá sincronizar las llamadas y los mensajes entrantes de las redes sociales, por lo que no necesitarás consultar tu teléfono móvil mientras practicas cualquier tipo de deporte. Este reloj deportivo te avisará.

El precio es de 39,99 euros, un precio inigualable y es que, ¿dónde podrás encontrar tantas prestaciones por tan poco dinero?

El Mountain Pro es también una excelente opción a la hora de escoger un reloj deportivo con GPS y monitor de actividad que te permitirá obtener una información muy precisa de tu rendimiento deportivo. Cuenta con pulsómetro, GPS táctil, modo multideporte, medidor cardíaco, registro de llamadas y mensajes, agenda telefónica y un acceso rápido que te permitirá mantener el ritmo sin tener que parar.

El precio es bastante económico para un reloj deportivo de tan buena calidad y es que, durante unos días, podrás comprarlo por tan solo 59,95 euros. ¡Una auténtica ganga!