El precio del alquiler en España ha cerrado el mes de agosto con una subida interanual del 10,5%, situándose en los 14,5 euros por metro cuadrado. Sin embargo, respecto al mes anterior, el precio ha bajado un 0,4% lo que implica que este se ha mantenido más o menos estable en los tres últimos meses, según el último informe de precios publicado por idealista.

El estudio de la agencia inmobiliaria muestra que las rentas subieron en todas las regiones españolas desde agosto del año pasado, salvo en el caso de Extremadura, donde los caseros pidieron un 0,1% menos por sus viviendas.

Las subidas estuvieron lideradas por Castilla-La Mancha (13,5%), seguida de Comunidad de Madrid (12,3%), Andalucía (12%) y La Rioja (11,5%). Igualmente, por debajo de la media nacional destacaron los incrementos de

Comunidad Valenciana : +9,6%

: +9,6% Aragón : +9,5%

: +9,5% Castilla y León : +9,1%

: +9,1% Asturias : +9%

: +9% Cataluña : +8,7%

: +8,7% Galicia : +7,6%

: +7,6% Canarias: +7,4%

Asimismo, los menores incrementos en el último año se dieron en Baleares (4,9%), Región de Murcia (5,7%), Euskadi (5,8%), Cantabria (5,9%) y Navarra (6,1%).

La Comunidad de Madrid y Baleares fueron las regiones con el precio más caro, con 20,5 y 19,4 euros por metro cuadrado, respectivamente. Les siguieron Cataluña (18,5 euros), Canarias (15 euros) y Euskadi (14,9 euros). En el lado opuesto de la tabla se encontraron Extremadura (7,3 euros) y Castilla-La Mancha (8,1 euros).

El precio del alquiler más alto en Madrid

Por provincias, el portal inmobiliario expone que los mayores incrementos del precio del alquiler tuvieron lugar en:

Zamora : +19,3%

: +19,3% Segovia : +17%

: +17% Teruel : +16,5%

: +16,5% Ourense : +14,6%

: +14,6% Guadalajara: +14,3%

En el lado contrario, las menores subidas se registraron en:

Guipúzcoa : +1,1%

: +1,1% Huesca : +2,6%

: +2,6% Álava : +4,2%

: +4,2% Pontevedra : +4,7%

: +4,7% Baleares: +4,9%

La Comunidad de Madrid (20,5 euros) se mantuvo como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Barcelona (19,9 euros). Por detrás, figuraron Baleares (19,4 euros), Málaga (16,7 euros), Guipúzcoa (16,7 euros), Las Palmas (15,2 euros) y Santa Cruz de Tenerife (14,8 euros).

Por el contrario, en Jaén (6,7 euros) y Ciudad Real (6,9 euros) fueron las provincias más económicas. El estudio resalta que los únicos descensos se dieron en Cáceres (-9,5%), Girona (-3,4%) y Soria (-2,9%).

Por capitales, el incremento más pronunciado fue el de Segovia, donde las expectativas de los caseros subieron un 19,6%, seguido de las subidas de Teruel (18,9%), Zamora (18,8%), Ourense (15,8%) y León (15,6%).

En el lado opuesto, la capital con la menor subida en el último año fue San Sebastián (1,5%), seguida de Vitoria (3,7%), Lleida (3,7%) y Pamplona (3,9%).

El análisis de idealista muestra que el comportamiento de las rentas en los principales mercados del país fue «totalmente alcista», ya que, además de en San Sebastián, subieron en Madrid (11,6%), Sevilla (9,5%), Bilbao (8%), Alicante (7,6%), Valencia (7,6%), Barcelona (6,8%), Málaga (6,8%) y Palma (4%).

Barcelona continuó siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 23,1 euros por metro cuadrado, por delante de Madrid (22,2 euros) y San Sebastián (18,4 euros). A continuación, sobresalieron Palma (18 euros), Málaga (15,5 euros), Valencia (15,3 euros) y Bilbao (15 euros).

De su lado, Ciudad Real (7,6 euros), Lugo, Zamora, Cuenca y Cáceres (7,9 euros en los cuatro casos) fueron las capitales con la renta más económica. A su vez, las únicas excepciones de capitales donde las rentas han bajado durante el último año fueron Soria (-0,3%) y Cuenca (-0,1%).