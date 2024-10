Varios eurodiputados del Partido Popular y del PNV exigen a Bruselas una solución para los pescadores que faenaban en Marruecos tras la anulación del acuerdo por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Los políticos han solicitado este jueves a la Comisión Europea que busque soluciones como ayudas y otras medidas excepcionales para la flota afectada, pues la resolución les impide faenar en un caladero tradicional para los pescadores españoles.

«No me puedo creer que la Comisión no tenga las líneas de trabajo de un plan B al respecto», ha lamentado la presidenta de la comisión de Pesca de la Eurocámara, la popular Carmen Crespo, quien cree que ya debería haber una propuesta sobre la mesa.

Su compañero de partido, el eurodiputado pontevedrés Francisco Millán Mon, ha lamentado que se ha perdido un «caladero potencial», especialmente para la flota del golfo Cádiz, sobre la que ya recae la «espada de Damocles» del recorte de las capturas de anchoa, y «ahora su salida potencial desaparece».

«Creo que la sentencia no va a facilitar acuerdos futuros y no puedo ser optimista, pero me gustaría que la Comisión termine su análisis cuanto antes y que nos diga qué salidas puede haber», ha concluido.

Soluciones de Bruselas en Marruecos

Por su lado, el socialdemócrata Nicolás González Casares, ha animado a la Comisión a tratar de firmar un nuevo acuerdo cumpliendo con las condiciones que impone la sentencia para «garantizar que sus beneficios lleguen a todo los afectados». «A eso debe dedicarse la Comisión: a buscar soluciones porque la flota no puede permitirse que esta situación se prolongue ‘sine die’», ha subrayado.

También la eurodiputada del PNV Ohiane Agirregoitia ha pedido «celeridad» a la Comisión para esclarecer «qué pasos se van a seguir para cumplir una sentencia que reconoce al Frente Polisario como interlocutor válido», para lo que ha reclamado una «hoja de ruta clara con plazos y acciones que posibiliten renovar el acuerdo».