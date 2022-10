El PP evita que se etiquete la cerveza en la UE con advertencias como las del tabaco

El Partido Popular Europeo se ha reunido con Cerveceros España este jueves en Bruselas para abordar los retos del sector y evitar la criminalización del consumo de estas bebidas. Dolors Monserrat, jefa de la delegación española del EPP y presidenta de la Comisión de Peticiones, ha remarcado “la batalla” que los populares dan en el Parlamento en relación al Plan europeo para combatir el cáncer y los hitos que han conseguido para poner en valor la dieta mediterránea y la importancia de la cerveza y otras bebidas fermentadas en una alimentación saludable. Uno de estos logros ha sido evitar que se equipare el consumo del alcohol al de tabaco, rechazando etiquetas con advertencias orientadas a asustar al consumidor, como las que aparecen en los paquetes de tabaco.

“No hay ninguna evidencia empírica sobre los efectos cancerígenos del alcohol, que no sean al mismo tiempo asociadas a una alimentación no saludable y a un estilo de vida inadecuado, porque es imposible obtenerlas. Algo muy diferente al consumo de tabaco que, evaluado aisladamente, si se ha comprobado que es altamente cancerígeno. Por eso no es aceptable ponerlos al mismo nivel” afirma la exministra de sanidad. Una pequeña victoria en una guerra que aún no ha terminado, ya que el responsable de la Tasa Force del Plan Europeo para vencer el cáncer, Marin Schuppe, no parece darse por vencido y continúa con su cruzada para el alcohol. Dolors Monserrat no descarta que la Task Ford intente aprobar un cambio en el reglamento de la Información Alimentaria al Consumidor que incluyese una etiqueta de que el alcohol es cancerígeno. “Por el momento parece que no esta prevista ninguna modificación relativa al alcohol, pero la Tasa Force tiene bastante libertad e independencia de acción” apunta.

Uno de los objetivos que los populares europeos han logrado en Europa, quizá el más importante para el sector de la cerveza, es evitar la criminalización del alcohol, estableciendo una importante diferencia entre un consumo abusivo, que si tiene perjuicios para la salud -el 92% de los cánceres están relacionados con el consumo abusivo- y un consumo moderado. “La cerveza es una bebida que tiene alcohol, pero la gente que la toma no busca el alcohol. Lo que es muy interesante es que es una bebida milenaria. Ha formado parte de nuestra dieta desde hace miles de años- 3.000 a.C-. Somos y estamos reconocidos como un alimento. Es un alimento porque el proceso de elaboración no destruye los micronutrientes de los cereales y el lúpulo. Hay evidencias científicas del impacto positivo que tiene el consumo de cerveza de manera moderada. En España, el consumo de cerveza se caracteriza por su transversalidad. No hay distinción por clases o sexos, es un consumo homogéneo. En este sentido, nuestros hábitos de consumo nos llevan a la hostelería: el 70% de consumo de cerveza se consume en bares” ha afirmado Jacobo Olalla, director general de Cerveceros España

Otro de los logros que ha conseguido en PP europeo en referencia al Plan europeo para combatir el cáncer es la eliminación del Nutriescore -un sistema de evaluación de calorías, grasa, carbohidratos y proteínas elaborado por una empresa privada y respaldado por Francia-. Un gran éxito ya que las referencias de Nutriescore evalúan negativamente algunos alimentos básicos de la dieta mediterránea, como el aceite de oliva o los quesos. “Hemos logrado quitar la referencia, pero la batalla aun esta abierta” afirma. Y es que, el protagonismo de la dieta mediterránea es cada vez mayor. Algo que los populares saben y les ha motivado para incluir este concepto como régimen de alimentación saludable.