La productividad por ocupado ha caído un 1,9% en España desde 2018, mientras que la de la Unión Europea (UE) ha aumentado un 1,3% en el mismo período, según el informe.

En concreto, en el año 2023, la renta per cápita relativa española frente a la de la UE se situó en el 89,2%, cuando, en el año 2018, llegó a alcanzar el 92,5%, lo que supone un retroceso de más de 3 puntos relativos, según se indica en el último informe del Instituto Nacional de Estudios Económicos (IEE).

El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa; y su director general, Gregorio Izquierdo; han presentado el informe “La productividad como el gran reto pendiente de la economía española”, en el que se recoge que la última década (2013-2023) ha representado, para España, una pérdida de la convergencia real con Europa, ya que nuestro PIB per cápita ha aumentado, prácticamente, lo mismo que el de la Unión Europea (16,1% frente al 15,7%).

La ausencia de un marco regulatorio

Los factores que más relevancia presentan en su contribución al aumento de la productividad se pueden concentrar en cinco grupos o categorías principales. Es fundamental el capital físico, donde sobresale la cantidad y la calidad de las inversiones, tanto públicas como privadas, con las infraestructuras jugando un papel determinante; el capital humano, destacando la cualificación de los trabajadores; el capital tecnológico, particularmente la capacidad para innovar

Asimismo, en este informe, se destaca la ausencia de un marco regulatorio e institucional claro, es decir, el papel que desempeñan las Administraciones, que inciden en temas como la fiscalidad o la seguridad jurídica; y el entorno empresarial, donde influye el dinamismo y el tamaño de los mercados, así como el tamaño empresarial, entre otros.

La transformación y modernización de nuestra economía y, en general, la mejora de nuestros niveles de innovación, productividad y competitividad es indispensable por crear un clima favorable a la actividad empresarial, que permite a las empresas desarrollarse y crecer. Y, para alcanzarlo, es condición necesaria un marco regulatorio e institucional que proporcione estabilidad y certidumbre, con especial atención a la protección del principio de libertad de empresa y a una fiscalidad que haga atractivo a nuestro país.

En este último ámbito, desde IEE se hace hincapié en que es inapelable reducir la presión fiscal empresarial y sobre el ahorro en España, ya que ambas son considerablemente superiores a la media de la OCDE y de la UE. Por ello se propone adecuar la tributación del Impuesto sobre Sociedades a la capacidad económica real de las empresas considerada interanualmente, reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y los tipos marginales del IRPF. También se plantea eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio y reducir el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Las causas de la baja productividad

La productividad por CCAA

De cualquier modo, si el análisis lo centramos en el nivel de renta per cápita, las conclusiones son algo diferentes debido a que las cuatro regiones españolas que tienen mayor nivel de vida superan la media de la UE en renta per cápita en el último año disponible (2022). Estas son por orden la Comunidad de Madrid, el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y Cataluña. Además, estas cuatro regiones coinciden, a su vez, en que son las que tienen mayor productividad (PIB por hora) de España, que, por orden, serían el País Vasco, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y Cataluña.

La productividad de otros países de la UE

En este informe, también se refleja la productividad (PIB por hora y PIB por ocupado) de los países de la Unión Europea en 2023. En este ranking, España se encuentra en la posición 14, muy por detrás de países como Irlanda, Luxemburgo, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos, que lideran el ranking.

Además, en este informe, en términos de convergencia en renta per cápita en la UE en el periodo 2013 a 2023, se evidencia que, en general, los países con mayor dinamismo de su renta per cápita, a su vez, eran países con una menor renta per cápita relativa de partida, lo que supone que han avanzado en su proceso de convergencia real, como es el caso de Irlanda, Rumanía, Polonia, Croacia, Bulgaria, Malta, Hungría, Lituania, Chipre y Letonia.

«Pero no es el caso de España», recalca el IEE, que, «a pesar de partir de un menor nivel de renta, no ha conseguido lograr un diferencial significativo de crecimiento de su renta per cápita con relación a la UE», explica el organismo.