El plato preparado de Mercadona que ya es un éxito: como en un restaurante por menos de 4 €

En ocasiones, el cuerpo nos pide una comida que sea rica y sabrosa, como la que encontramos en los restaurantes donde los platos de carne son los protagonistas, aunque sin que tengamos que salir de casa o gastar demasiado. Pues bien, si alguna vez has tenido ese antojo y has mirado con ojos golosos la sección de platos preparados de Mercadona, quizás te hayas topado con el nuevo éxito que ya está revolucionando las redes: las Costillas Tex Mex. Y lo mejor de todo es que puedes disfrutar de un platazo que sabe a comida de restaurante por menos de 4 euros.

Mercadona lo ha vuelto a hacer. En medio de una época en la que todos buscamos opciones ricas, prácticas y que no disparen el presupuesto, ha lanzado un plato que cumple con todo lo que se puede pedir: sabor potente, carne jugosa, cero complicaciones y un precio que convence incluso a los más escépticos. Las Costillas Tex Mex de Mercadona son ese tipo de producto que empieza a probarse por curiosidad y termina repitiéndose una y otra vez. Yes que cuando algo está bien hecho, se nota. No hay más. En este caso hablamos de una bandeja de unos 600 gramos con un precio de 7,80 euros, es decir, ideal para compartir entre dos personas por unos 4 euros por ración. Es una de esas soluciones que resuelven cenas de viernes sin esfuerzo, comidas de domingo con antojo o incluso almuerzos improvisados que terminan siendo dignos de foto.

El plato de Mercadona que ya es un éxito

Este plato preparado de Mercadona está elaborado con costilla de cerdo en un 87%, y se completa con una mezcla de agua, especias y condimentos que le dan ese sabor tan característico del estilo Tex Mex: un punto picante, dulce y ahumado, todo en su justa medida. En la lista de ingredientes se cuelan el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el pimiento rojo y un poco de levadura, además de estabilizantes que ayudan a mantener la textura perfecta tras el cocinado.

El resultado es una carne que se desprende fácilmente del hueso, con un exterior ligeramente caramelizado y un interior jugoso. Nada que envidiar a las costillas de un restaurante americano o a esas parrillas que requieren horas de preparación.

Cómo se cocinan: en horno o en freidora

Otro de los puntos fuertes de estas costillas es que no hace falta ser un chef para dejarlas perfectas. Sólo hay que elegir el método: si tienes tiempo, el horno tradicional es la opción más clásica. Basta con precalentarlo y hornearlas durante unos 25 minutos a 180 ºC, sin complicaciones. Pero si eres de los que ya se ha sumado al fenómeno de la freidora de aire, estás de suerte: con solo 5 minutos de precalentado y 15 minutos de cocinado, el resultado es igual de bueno (o incluso mejor, si te gusta ese punto crujiente por fuera).

Valor nutricional de estas costillas Tex Mex

Aunque se trata de un plato que entra por los ojos y se disfruta sin pensar demasiado, también es interesante saber que las costillas Tex Mex de Mercadona tienen un perfil nutricional que no está nada mal. Cada 100 gramos aportan 16 gramos de proteína y unas 158 calorías, lo que significa que incluso con una ración generosa, se mantiene dentro de lo razonable si se acompaña de una ensalada o una guarnición ligera.

Para quienes están intentando controlar lo que comen pero sin renunciar al sabor, puede ser una opción válida de vez en cuando. Porque darse un gusto no tiene por qué estar reñido con cuidarse.

Por qué este plato está arrasando entre los clientes

El éxito de este producto no es casual. Tiene todos los ingredientes para convertirse en un imprescindible de Mercadona: es sabroso, fácil de preparar, tiene una buena relación calidad-precio, y además sabe a comida de restaurante, algo que cada vez más consumidores valoran.

En redes sociales, muchos usuarios ya lo están recomendando, mostrando como se encuentra ya en las neveras de Mercadona o también, enseñan como sirven las costillas cocinadas con distintos acompañamientos: desde patatas al horno hasta arroz especiado o maíz dulce. Es un producto que se adapta a cualquier menú, y que además permite improvisar sin perder sabor ni calidad.

¿Merece la pena probar las costillas Tex Mex de Mercadona?

Definitivamente, sí. Especialmente si se buscan soluciones sabrosas para esos días en los que apetece algo especial, sin complicarse la vida ni salir a cenar fuera. Por el precio que tienen, alrededor de 4 euros por persona, no se puede pedir más.

Es de esos productos que Mercadona lanza con discreción, pero que pronto se hacen virales, porque no engañan: son ricas, cumplen y conquistan. Así que si todavía no las has probado, ya tienes excusa para pasar por la sección de refrigerados y dejarte tentar. Seguro que no será la última vez que las lleves a casa.