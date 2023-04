En una semana comienza el plazo para hacer la declaración de la renta, concretamente el 11 de abril, y se extenderá hasta el 30 de junio, pudiendo hacerla a partir de diferentes fechas en función de si es por vía electrónica, telefónica o presencial, eso en el caso de ciudadanos que tienen la obligación de presentarla, ya que no es una obligación para todos. Si te preguntas si las personas con incapacidad permanente tienen que hacer la declaración de la renta, sigue leyendo y te damos respuesta a esta duda que muchas personas tienen, especialmente cuando se trata de un caso personal.

A la hora de hacer la renta pueden surgir muchas dudas en función de la situación personal de cada uno, tanto de si en su caso debe presentar la declaración o no, si este o aquel concepto desgrava y se puede meter o no. Es muy importante revisarlo todo muy bien antes de enviarla, ya que un error podría ocasionar una sanción o que el resultado de la declaración no sea el adecuado.

¿Hay que hacer la renta con incapacidad permanente?

Cobrar una pensión por incapacidad permanente no siempre excluye de hacer la declaración de la renta, en algunos casos sí, pero una cosa no implica la otra. Lo que determina la obligación fiscal de presentar la declaración en el caso de personas que cobran esta prestación es el grado que tenga su incapacidad permanente, y estarán exentas de hacer la renta si su grado es de incapacidad absoluta o gran invalidez. Estos dos tipos de pensión están exentas del pago periódico del IRPF, por lo que no es necesario hacer el balance anual en la renta.

En el caso de que la incapacidad sea de grado total o parcial, la persona en cuestión sí deberá hacer la declaración de la renta, aunque se les aplicarán tipos especiales más reducidos, por lo que el saldo final será diferente del que tributa las mismas cantidades pero sin tener esa incapacidad ya que en este caso sus tipos no serán reducidos. Además, los pensionistas por incapacidad que perciban menos de 5.500 euros anuales estarán exentos también de hacer la declaración porque no llegan a los mínimos que implican esa obligatoriedad.

Es importante tener en cuenta que el mínimo de ingresos para hacer la renta suele elevarse cuando se tiene algún grado de incapacidad, por lo que conviene revisarlo si es tu caso y no encajas en ninguno de los anteriores.