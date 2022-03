«Hay muchas explotaciones que no aguantan dos semanas -el Gobierno ha aplazado las medidas hasta el 29 de marzo-. Hay que tomar medidas ya, urgentemente. Si no, muchas se van a ver obligadas a echar el cierre». Pedro Barato, presidente de Asaja, la principal organización de agricultores y ganaderos del país, advierte en esta entrevista sobre el negro futuro para los sectores de los suministros de pienso y de lácteo si el Gobierno no aprueba ya medidas económicas y fiscales que mitiguen el impacto del alza de los costes de producción.

Además, a la subida de la electricidad y de los combustibles se ha unido ahora el paro de los transportistas, que está obligando a ganaderos a tirar a la basura la leche por la imposibilidad de transportarla y de almacenarla. El Gobierno ha decidido acusar a los promotores de ser una «minoría de ultraderecha» y ha montado un dispositivo de 400 policías. «Más que policías, lo que hay que hacer es enviarles ayuda. Se están tirando frutas, hortalizas, leche… La situación es insostenible», señala Barato.

Pregunta: ¿Por qué se manifiestan este domingo en Madrid contra el Gobierno junto a otras asociaciones del mundo rural?

Respuesta: Por las constantes faltas de respecto del Gobierno hacia nuestro sector y por el mundo rural en general. Ha sido continuo en los últimos tiempos, ataques continuados de todo el Gobierno. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, hizo unas declaraciones contra la carne española, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aprobó un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) dañino para nosotros y una reforma laboral que no nos beneficia. Queremos decir basta ya este domingo en Madrid.

P.- El sector asegura que la situación es grave, más después del paro de los transportistas. ¿Pueden aguantar dos semanas más, hasta el 29 de marzo, cuando el Gobierno planea aprobar el Plan Nacional de Respuesta económica a la guerra?

R.- No. No hay tiempo. Hay muchas plantaciones pequeñas que no pueden aguantar dos semanas. Se necesitan esas ayudas cuanto antes como ya se ha hecho en otros países como Portugal o Francia. ¿Por qué hay que esperar aquí? Muchas explotaciones no van a aguantar y hay un claro riesgo de que tengan que cerrar.

P.- ¿Qué medidas proponen?

R.- Pues hay que tomar medidas fiscales, económicas, hacer que la PAC sea más flexible porque tal y como está no es rentable. La cadena alimentaria del sector lácteo no se está cumpliendo… Son muchas cosas que nos ahogan mientras el Gobierno no hace nada salvo atacarnos.

P.- ¿A qué medidas fiscales se refiere?

R.- Pues por ejemplo se aprobaron moratorias en la pandemia para el pago de los créditos que se pueden ampliar. Hay que neutralizar el incremento de los costes de producción, por ejemplo aprobando deducciones del 35% en la renta al gasóleo, a los plásticos, a todo lo que son los costes de producción. Recientemente se ha aprobado un plan contra la sequía que es claramente insuficiente, por ejemplo. Es un plan muy raquítico que no acaba con los problemas.