Palo de la Seguridad Social a los pensionistas: se confirma la nueva edad de jubilación

El año 2025 llega con malas noticias para las personas que quieran acceder a la jubilación ordinaria. Desde el pasado 2013 se han ido endureciendo de forma progresiva las condiciones para que una persona pueda jubilarse en España y en 2027 se llegará a la franja de 67 para los ciudadanos que no cumplan con los requisitos de jubilación. De primeras, para el próximo año ya llega una nueva edad para para la jubilación. Consulta la tabla de años y cotización para poder jubilarte en España en los años próximos.

El constante aumento de las pensiones en relación al Índice de Precios de Consumo (IPC) y la avalancha de personas que próximamente entrarán en edad para jubilarse ha hecho que el Gobierno tenga que tomar medidas para que el sistema de pensiones sea sostenible. Para ello, bonifica a las personas que quieran estirar su vida laboral y penaliza a los trabajadores que quieran agarrarse a la jubilación anticipada.

Este sistema no tiene un buen futuro por la baja natalidad que hay en España y la llegada de la generación del baby boom (los nacidos entre 1958 y 1975) a la edad para poder acceder a la jubilación ordinaria. Y más teniendo en cuenta el gasto récord que hace el Gobierno en pensiones de forma mensual. Tras batir un récord histórico en agosto, el pasado mes de septiembre gastó 12.855,2 millones de euros tras abonar 10,2 millones de pensiones a 9,25 millones de personas.

La nueva edad para la jubilación en España

Esta inversión irá a más en los próximos meses por el aumento de las pensiones previsto para el año que viene (se especula con que será de un 3%) y por el aumento del número de pensionistas de aquí al próximo año. Por ello, desde la reforma de las pensiones del 2013 se fijó un progresivo retraso legal de acceso a la jubilación. Dicho de forma más fácil, cada año se endurecen las condiciones para que las personas puedan jubilarse con el 100% de la base reguladora.

En este 2024 las personas se han podido jubilar a los 65 caso de tener 38 años cotizados a la Seguridad Social y los que no cumplían con este requisitos tendrán que esperar a los 66 años y 6 meses. 2025 llegará con una edad nueva de jubilación ya que para retirarte con 65 tendrás que tener tres años más de cotización y los que no lleguen a estos años tendrán que esperar a los 66 años y 8 meses. Las condiciones aún serán más duras en 2027, fecha en la que habrá que revisar la última reforma y para los que no tengan 38 años y seis meses cotizados tendrán que irse a los 67 años para poder jubilarse. Esta es la tabla completa:

2024 – 65 años si tienes 38 años o más cotizados – 66 años y 6 meses.

2025 – 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 8 meses.

2026 – 65 años si tienes 38 años y 3 meses cotizados – 66 años y 10 meses.

2027 – 65 años si tienes 38 años y 6 meses cotizados – 67 años.

Suben las pensiones en España

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmó una subida de pensiones para 2024 del 3,8% y todo hace indicar que con la llegada del nuevo año se confirmará un aumento del 3%, a la espera de conocer los datos de inflación de los últimos meses del año. Cuando se conozcan los datos de noviembre, se hará una media y parece que a mediados de diciembre se confirmará otra subida.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social es septiembre de 2024 es de 1.258 euros, una cifra un 5,2% más elevada que hace un año. Por lo que respecta a la pensión de jubilación, que cobran más 6,4 millones de personas, la media está en 1.445,75 euros mensuales. Por su parte, la que corresponde al Régimen General está en una media de 1.604,07 euros mensuales, mientras que la correspondiente al Régimen de Especial de Autónomos es de 965,03 euros. De los más de 12 mil millones de euros que el Gobierno gastó en pensiones en septiembre, 2.110,4 millones de euros corresponden a las pensiones de jubilación, 1.138,6 millones a las prestaciones por incapacidad permanente, 171,7 millones a la de orfandad y la de las prestaciones en favor de familiares, a 34,4 millones.

Esta inversión irá en aumento con la próxima subida de las pensiones que prepara el Gobierno para el año próximo. Además de las pensiones contributivas, el Ejecutivo también tiene programada otro aumento de las no contributivas, que son las que corresponden a las personas que no han cotizado 15 años en la Seguridad Social.