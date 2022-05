¿Quieres hacerte con las Nike que más usarás este verano con un 25% de descuento? No puedes perderte las zapatillas que más lo están petando en el Outlet de Nike. Son perfectas para verano y con la rebaja que tienen ahora, están volando en su web en muchas de sus tallas.

Las zapatillas de Nike son garantía de comodidad y estilo, por eso, cuando sale una rebaja en su outlet, no nos podemos resistir a añadir un par de prendas a nuestro carrito. Las zapatillas que más lo están petando este momento son una compra segura y pueden ser tuyas por menos de 75 euros. ¡Imposible dejarlas escapar!

Las zapatillas para verano del Outlet de Nike

Las zapatillas Nike Waffle One tienen un look icónico de la marca y continúan el legado de las Nike Running, con nuevas innovaciones y modelos para garantizar calidad y eficiencia en la pisada. Son el modelo ideal para hacer un guiño al pasado sin dejar de lado el look urbano que tanto se lleva estas últimas temporadas.

Este modelo en blanco con detalles en color crema y rojo se convertirá en un imprescindible en tu armario de diario y podrás combinarlo con infinidad de looks, sabiendo que te han costado menos de 75 euros en su Outlet. ¡Es la oportunidad que buscabas para renovar tu armario para verano!

Cuentan con una mediasuela con una excelente amortiguación y su icónica suela tipo gofre que lleva años acompañado a la marca. Lo bueno de esta suela es que no es solo diseño, está creada para ofrecer resistencia y durabilidad por mucha caña que les des. Seguro que en cuanto te las pongas, le das tanto uso, que mejor que sean resistencia para que te acompañen en todos tus planes de verano y aún se vean como nuevas.

Son una buena opción para verano gracias al trío de tejidos de malla, piel y ante, que conseguirán más durabilidad y sobre todo, transpiración en la zapatilla. Dejarán respirar a tus pies por muchos kilómetros que hagas y podrás disfrutar de tus caminatas sin molestias provocadas por la acumulación de sudor en el pie. ¡No las dejarás ni descansar en el armario!

¿Cómo cuidar de las zapatillas en verano?

Cuando invertimos en zapatillas de calidad, queremos que nos duren lo máximo posible. Te contamos 3 trucos para mimar a tus zapatillas este verano y conseguir que te duren temporada tras temporada.