Si estás en la búsqueda de un nuevo pantalón de chándal ideal tanto para hacer deporte como para el día a día, aprovecha el descuento de Nike y hazte con unos pantalones con estilazo que no podrás dejar de ponerte. Este pantalón tiene rollo para que crees looks de lo más rompedores y tiene un 25% de descuento en la web de Nike.

El pantalón de Nike que te pondrás con todo

Una vez pruebes este pantalón de chándal de Nike ya no te lo querrás quitar. Su tejido Knit no puede ser más cómodo y ofrece una caída desenfadada que dará un rollo de lo más actual a todo tu conjunto. Es fácil de combinar y vale menos de 40 euros con la rebaja de Nike que no te puedes perder.

El color verde oliva que tienen es ideal para aportar un toque de color de lo más favorecedor a tu armario y podrás combinarlo con mil básicos con lo que quedará de lujo. Ya quieras hacer un total look con una sudadera del mismo color o añadir un contraste de color, quedará increíble y no podrás ir más cómoda.

Su tejido grueso tiene un tacto suave y ligero e incluye una cintura elástica con cordón para regular el ajuste del pantalón. También, cuenta con amplios bolsillos laterales para guardar todos tus básicos y tiene puños elásticos para que con ellos puedas lucir tus zapatillas favoritas. ¡La comodidad está para disfrutarla y en Nike lo han conseguido con este pantalón!

El descuento de Nike con tejidos sostenibles

Este pantalón de chándal está fabricado con, al menos, un 75% de fibras de poliéster recicladas para conseguir dar una segunda vida a estos tejidos. Esto pequeños cambios en las grandes industrias de la moda son de vital importancia para conseguir productos más responsables a corto y largo plazo.

El poliéster reciclado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas. Estas se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets para que pasen a ser hilos de alta calidad para los productos Nike. Es una manera de aunar la sostenibilidad con la calidad que destaca en los productos de Nike.

Actualmente, está disponible en una amplia gama de tallas, desde la XS a la XXL y en todas las tallas consigue un corte estándar de lo más favorecedor y cómodo para la atareada rutina en la ciudad. Te sentirás como en pijama, pero irás cómoda y lista para cualquier ocasión. ¡Comodidad, versatilidad y estilo por menos de 40 euros!

Renueva tu armario ahora con este descuento de Nike en los pantalones que seguro que utilizarás sin parar. El único problema será no haber comprado un par para tenerlo siempre listo para usar. Son cómodos, quedan de lujo en cualquier ocasión y consiguen un look actual que no puede estar más de moda esta temporada. Están disponibles con un descuento del 25% en la página web oficial de Nike, pero no lo dejes pasar, algunas tallas ya se han quedado sin stock y es que con lo bonito que es, se convertirá en TOP ventas en cuestión de horas.