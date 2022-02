“Orgulloso de unirme a la familia de Mizuno. SR4 x Mizuno1906 ¡Vamos!”, ha sido el mensaje que ha publicado Sergio Ramos en sus redes sociales para anunciar su vinculación con la marca deportiva japonesa. Tras toda su carrera ligado a Nike, el futbolista del PSG finalizó su contrato con la firma americana y ha decidido cambiar de aires también en lo que se refiere a su sponsor técnico, un acuerdo que era un secreto a voces desde hace meses porque ya entrenaba y jugaba con botas de la marca.

El defensa español no solo llevará las botas de fútbol de Mizuno, sino también las zapatillas y la ropa de lifestyle más importantes de la marca, de la que pasa a ser embajador en todo el mundo. “Estoy orgulloso de ser el nuevo embajador de Mizuno, una marca deportiva japonesa con una historia tan importante en el fútbol. De niño ya usaba botas Mizuno y recuerdo que me duraron muchísimo. Han pasado los años, pero cuando hace poco probé mis nuevas botas Mizuno, inmediatamente me recordaron a mi juventud. En cuanto te las pones notas la calidad en la sensación al tocar el balón, la ligereza y el ajuste. Estoy encantado de volver a unirme a Mizuno, calzarme sus botas y, con suerte, celebrar muchas victorias”, dice el jugador.

Un Sergio Ramos que utilizará las botas Neo Ⅲ β Japan, unas zapatillas fabricadas en Japón resultado de más de 35 años de investigación y desarrollo que cuentan con las tecnologías más modernas para el pie del futbolista. El acuerdo con el sevillano es un gran paso para la firma, cuyo objetivo es crecer y expandirse en el mundo del fútbol.

«Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Sergio Ramos a la familia de Mizuno. Un deportista de élite con una carrera tan exitosa, y que sin duda conseguirá todavía muchos más triunfos. Como marca, la filosofía de Mizuno es motivar y apoyar a las personas en su viaje hacia el cumplimiento de sus objetivos, sin importar el nivel”, ha explicado Mitsuhiro Okamoto, presidente de Mizuno EMEA.

“Con Sergio hemos incorporado a un embajador que no solo refleja los valores de nuestra marca, sino que también ayuda a animar a personas de todo el mundo a no conformarse nunca. A simplemente disfrutar del deporte y permitir que la felicidad y la alegría llegue a sus vidas. Espero que desarrollemos juntos muchos proyectos exitosos”, finaliza.