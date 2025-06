Primera reunión en persona entre Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa con el 29,75% del capital, y los accionistas españoles del grupo que quieren desbancarle y controlar la compañía. Oughourlian, Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras mantuvieron una tensa y corta reunión este miércoles durante 20 minutos en la sede de Prisa, en la calle Gran Vía, 32, de Madrid. En el encuentro, el inversor francés -que previamente ya intercambió mensajes con el Gobierno- les aseguró por primera vez en persona que «Prisa no está en venta, pero soy un financiero y estoy dispuesto a escuchar ofertas».

De acuerdo con las fuentes consultadas, en la reunión no se habló de precios ni de ofertas. Varela Entrecanales y Contreras -que fue despedido de su cargo en Prisa en febrero por Oughourlian- explicaron al inversor francés que tenían un grupo de inversores dispuestos a hacer una oferta por diferentes activos de Prisa, e incluso por el conjunto de la compañía.

«Venimos a saber tu disposición a vender», dijeron a Oughourlian. El inversor francés, como ya hizo llegar al Gobierno previamente, contestó que «Prisa no está en venta, pero soy un financiero y estoy obligado a escuchar ofertas».

«Pero creí que ya hoy me haríais una oferta. He leído que me ibais a hacer una oferta de 400 millones por El País y la Cadena SER», añadió.

Pero en la reunión, corta, no se habló de dinero ni de ofertas. El siguiente paso será que el banco de negocios que han contratado los accionistas españoles y que se está encargando de aunar los intereses de los diferentes inversores que han mostrado interés en Prisa se siente a negociar, ya sí, con el inversor francés.

El resultado de la negociación, lógicamente, es incierto. Pero encontrar una salida negociada a la actual situación de Prisa parece la mejor opción para todos. Oughourlian, que es un financiero, tardará años en arreglar la situación económica de Prisa, con una deuda que supera los 700 millones de euros mientras la empresa sigue en números rojos por el coste de esa deuda.

Además, gestionar el primer grupo de medios español de izquierdas enfrentado al Gobierno de Pedro Sánchez tampoco parece la mejor opción. Además, aunque Oughourlian controla de arriba a abajo la empresa, gobernarla con una parte del accionariado en contra dificulta su futuro.

Porque, además de Global Alconaba, la empresa de Varela Entrecanales y Contreras, otros accionistas españoles están bajo su órbita. Suman alrededor del 15% del capital, a lo que hay que añadir a la familia Polanco, con otro 6%, que también se ha enfrentado a Oughourlian y está en el consejo. También el grupo de accionistas mexicanos apoya la salida del inversor francés.

Pero para que Oughourlian salga de la empresa los accionistas españoles necesitan armar una oferta convincente porque el inversor francés no va a vender sus acciones perdiendo dinero, ni va a dejar a los inversores que él ha traído al grupo pillados mientras él se marcha.

Así lo ha repetido Oughourlian públicamente, la última vez en un encuentro con periodistas tras la Junta de Accionistas del 14 de mayo. El inversor francés había exigido hasta ahora una oferta por el 100% de la compañía.