Su olor es adictivo: el ambientador de Mercadona que parece de Zara Home

¿Estás buscando las mejores esencias para ambientar tu hogar durante la época navideña y mucho más? En Mercadona cuentan ya con algunas de las velas que mejores aromas emiten y que de hecho son virales en esta despedida del 2023. Sin embargo no son la única opción que podemos encontrar en los supermercados de Juan Roig, donde de hecho existe ahora una novedad de la que todo el mundo y que seguro tú también vas a querer poner a prueba en tu casa. Un nuevo ambientador de Mercadona del que se dice que tiene un olor adictivo y que se compara con los de Zara Home. ¿Quiéres saber de qué ambientador te estamos hablando? Pues sigue leyendo que te lo contamos todo.

El nuevo ambientador que arrasa en Mercadona

Si hay algo que todos podemos reconocer es que nadie quiere entrar en una casa que huela a fritanga o a ese guiso del día anterior que, aunque delicioso, ha decidido impregnar cada rincón. Es en esos momentos cuando entra en escena el héroe de la historia: el Ambientador Fresh Bosque Verde de Mercadona. Un producto que ya se ha convertido en el arma secreta de muchos de los clientes de Mercadona contra los malos olores.

Y es que a veces encontrar un ambientador que realmente haga su trabajo y no parezca que estás intentando enmascarar un olor con otro, puede parecer una tarea titánica. Pero ahora por fin tenemos este pequeño tesoro en los pasillos de Mercadona, y seguro que lo vas a querer poner a prueba porque todo el mundo habla de lo bien que huele y lo efectivo que resulta.

Pero lo mejor de todo es que es un ambientador que tiene un precio que resulta de lo más económico: 1,25 euros. De este modo, confirmamos que no es necesario desembolsar una fortuna para tener una casa que huela a limpio y fresco. Y en cuanto a su fragancia, lo cierto es que aquellos que ya han puesto a prueba este ambientador, comentan que parece haber salido directamente de una tienda de Zara Home.

Un ambientador que además se convertirá en todo un «aliado» durante las fiestas navideñas. Piensa en todo lo que vas a cocinar durante estos días, y aunque algunos de los aromas de la cocina llenarán la casa y serán celebrados por todos, lo cierto es que si cocinas pescado, o echas manos del marisco es posible que su fresco olor floral se quede horas o incluso días. Tener este ambientador «fresh» a mano será una buena idea.

Cómo aplicar el ambientador «Fresh» de Mercadona para mayor eficacia

La aplicación es tan sencilla que hasta el menos hábil en temas de limpieza puede usarlo sin problemas. Basta con pulverizar tres o cuatro veces durante cinco segundos y ¡voilà!, tu casa se transforma en un oasis de frescura con el olor más agradable de todos. No hace falta que eches más porque el aroma es realmente potente y si apretas durante mucho rato lo único que lograrás es cargar mucho el ambiente. Aunque si disfrutas de una fragancia más intensa, siempre puedes repetir la operación para intensificar ese aroma embriagador pero con solo tres o cuatro pulverizaciones de nuevo y ¡listo!.

El verdadero asombro radica en la capacidad de este ambientador para neutralizar los malos olores. No es simplemente un intento de camuflaje, sino que realmente hace desaparecer esos olores no deseados. Así que ya no tendrás que preocuparte de que el olor a pescado del día anterior arruine tu reunión familiar esta Navidad.

Otra ventaja que no se puede pasar por alto es su duración. Aunque el frasco pueda parecer pequeño (300 ml), no te dejes engañar. Este pequeño gigante tiene una duración asombrosa, lo que lo convierte en un producto económico y efectivo. No necesitas rociar la mitad del frasco para obtener resultados, lo que significa que tu inversión durará mucho más de lo que imaginas.

En resumen, el Ambientador Fresh Bosque Verde de Mercadona se ha ganado un lugar permanente en mi lista de imprescindibles. Su precio asequible, su fragancia de alta gama y su capacidad para neutralizar malos olores lo convierten en el compañero perfecto para cualquier hogar. Así que, si estás cansado de lidiar con olores desagradables, invierte esos 1,25 euros y transforma tu espacio en un lugar donde todos querrán quedarse. Tu nariz te lo agradecerá.