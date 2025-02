Es oficial: el giro de MUFACE que esperaban los funcionarios ya es una realidad

Durante meses, miles de funcionarios en España han vivido con la incertidumbre sobre cuál iba a ser el futuro de su asistencia sanitaria. La continuidad del modelo de mutualismo administrativo de MUFACE se puso en jaque cuando las principales aseguradoras mostraron su reticencia a continuar con el sistema debido a problemas de financiación. Sin embargo, parece que las últimas noticias al respecto cambian radicalmente el panorama. Tal y como adelantó OKDIARIO, la aseguradora Adeslas ha confirmado su regreso al concierto de MUFACE para el periodo 2025-2027, asegurando así la cobertura médica para millones de funcionarios y sus familias. Con este anuncio, se disipan muchas de las preocupaciones que habían surgido en los últimos meses, aunque todavía quedan aspectos por resolver.

El retorno de Adeslas no sólo garantiza la estabilidad del modelo sanitario para los funcionarios, sino que también podría marcar el inicio de una nueva etapa en la que más aseguradoras decidan sumarse. Tras la salida de varias compañías en los últimos años, MUFACE ha estado perdiendo operadores, lo que ha generado un temor creciente entre los mutualistas. La confirmación de que Adeslas seguirá ofreciendo sus servicios es una noticia que devuelve la tranquilidad a quienes dependen de esta cobertura para su atención médica. No obstante, este cambio de rumbo no ha sido gratuito. La Administración tuvo que hacer ajustes significativos en los términos de la licitación para convencer a las aseguradoras de que el modelo era viable. Las modificaciones en la financiación del concierto han sido clave para que Adeslas reconsidere su postura y vuelva a formar parte del sistema. Ahora, la gran incógnita es qué otras aseguradoras seguirán sus pasos y qué impacto tendrá esta decisión en la calidad del servicio que recibirán los mutualistas en los próximos años.

El giro de MUFACE que esperaban los funcionarios

La decisión de Adeslas de volver a formar parte del concierto de MUFACE ha sido recibida con alivio entre los funcionarios. La aseguradora, que lleva años liderando la cobertura sanitaria de este colectivo, había rechazado inicialmente la renovación del acuerdo debido a las condiciones económicas propuestas por el Gobierno. Sin embargo, la Administración ha incrementado significativamente la prima para el nuevo contrato, pasando de una subida inicial del 17% a una mejora del 41,2%, lo que ha permitido que la compañía reconsidere su postura.

Este nuevo contrato, valorado en 4.808,5 millones de euros para los próximos tres años, representa el mayor esfuerzo presupuestario en la historia de MUFACE. La decisión de Adeslas de reincorporarse al sistema también ha provocado un efecto dominó, haciendo que otras aseguradoras reconsideren su participación. Asisa, que se ha mantenido firme en su compromiso con el modelo, sigue dentro del concierto, mientras que DKV aún estudia las nuevas condiciones. Además, compañías como Mapfre, Sanitas y AXA han manifestado su interés en sumarse a la licitación.

¿Por qué Adeslas ha cambiado de opinión?

El regreso de Adeslas no es casualidad. La aseguradora ha estado en conversaciones con la Administración durante los últimos meses, exponiendo la necesidad de equilibrar ingresos y costes asistenciales para garantizar la viabilidad del modelo. Las pérdidas económicas que suponía el contrato anterior eran insostenibles para la compañía, lo que la llevó a rechazar la renovación inicial. Sin embargo, con las nuevas condiciones y el aumento en la prima, Adeslas considera que el modelo vuelve a ser económicamente sostenible.

Además, la aseguradora no sólo continuará en MUFACE, sino que también seguirá prestando cobertura a los beneficiarios de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). En total, esto significa que más de dos millones de personas seguirán recibiendo asistencia sanitaria bajo este sistema, consolidando a Adeslas como el principal operador en el mutualismo administrativo.

Cautela por parte de los funcionarios

A pesar de la noticia positiva, los funcionarios no bajan la guardia. El sindicato CESIF ha recordado que aún queda esperar hasta el 5 de marzo para conocer el resultado definitivo de la licitación y saber cuántas aseguradoras se sumarán al nuevo concierto. Aunque Adeslas ha dado el paso, el sistema sigue enfrentando desafíos.

Uno de los principales problemas es la relación entre las aseguradoras y los médicos autónomos que prestan servicios a los mutualistas. Con los baremos de honorarios congelados desde 1992, muchos profesionales han advertido que si las mejoras en el convenio no se reflejan en sus tarifas, podrían dejar de atender a los beneficiarios de MUFACE. Este es un conflicto que aún debe resolverse para garantizar que la atención médica siga siendo de calidad.

¿Qué esperar en el futuro?

El giro en la licitación de MUFACE marca un punto de inflexión para el sistema de mutualismo administrativo en España. Con la incorporación de nuevas aseguradoras y una mayor financiación por parte del Gobierno, se espera que el modelo recupere su estabilidad y siga siendo una opción viable para los funcionarios. Sin embargo, todavía queda por ver si las mejoras introducidas serán suficientes para evitar que en el futuro se repita la misma incertidumbre que ha marcado los últimos meses.

El compromiso de la Administración con la sostenibilidad del sistema es clave. Se requiere entonces una ampliación del presupuesto y la posibilidad de compensaciones económicas en caso de pérdidas, pero el éxito del nuevo concierto dependerá además de cómo se implementen estos cambios en la práctica. Los mutualistas, por su parte, seguirán atentos a cualquier novedad que pueda afectar su acceso a la atención sanitaria.