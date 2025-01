El concurso para mantener vivo Muface iba a quedar desierto en las actuales condiciones, ya que como contó OKDIARIO las condiciones eran insuficientes para las tres grandes aseguradoras capaces de cubrir este servicio: ni Adeslas, ni DKV, ni Asisa iban a acudir el próximo lunes a la licitación lanzada por el ministerio que dirige Óscar López. Ahora, tras un cambio en las condiciones pactado entre el propio ministro y Adeslas, la situación ha girado por completo, y de ahí se desprende el optimismo de López este viernes. Fuentes consultadas por este diario aseguran que las nuevas condiciones no tienen que ver con la subida del 10%, sino con la compensación en caso de pérdidas.

Por tanto, el punto que ha hecho posible que la licitación salga adelante se encuentra en la restitución de las pérdidas, que planteó Asisa al Gobierno, ya que es una posibilidad que se contempla en el pliego. Desde entonces, han continuado las negociaciones entre el Ejecutivo y Asisa con respecto a cómo resarcir a las compañías en caso de pérdidas. Ante esta situación, Función Pública se ha comprometido a ser más flexible al establecer un mecanismo de reequilibrio financiero en caso de pérdidas, sin necesidad de que ocurran sucesos como los de los últimos años, es decir, una pandemia y una guerra. Así, esta promesa es la que el ministerio ha trasladado a Adeslas, y lo que ha hecho posible que acepte.

De igual forma, fuentes de Asisa han confirmado a OKDIARIO que «nunca se retiró, ni ha desistido en ningún momento de forma oficial» aunque, como contamos en este diario, esperaría a que decayera el concurso si no había ningún cambio en las condiciones. Ahora, con las nuevas condiciones que el ministerio que dirige Óscar López está dispuesto a asumir, consideran muy posible que «el próximo día 27 de enero la licitación salga adelante». Creen ahora que «hay voluntad por todas las partes». Por tanto, de estas declaraciones se puede deducir que el concurso no dependería sólo de Asisa para salir adelante, sino también de Adeslas. «Nosotros confiamos en que sí salga adelante, pero no está en nuestras manos sólo», defienden desde Asisa.

Además, las aseguradoras «transmiten que la negociación con el ministro Óscar López ha sido en todo momento constructiva, y que dentro de las dificultades, se ha mostrado abierto al diálogo».

Negociación de última hora por Muface

Sin duda, este acuerdo es una situación que se podía prever dado el optimismo que ya se mostraba a lo largo de este viernes desde el ministerio de Función Pública de Óscar López.

Óscar López, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, se mostraba este viernes «casi convencido» de que habría acuerdo para el concierto de Muface, al que están adscritos 1,1 millones de funcionarios y 400.000 de sus familiares.

Respecto a qué fórmulas se barajaban para poder llegar a ese acuerdo, Óscar López indicaba que «depende de las decisiones que se tomen». A la vez que defendía que «hay fórmulas (…) Estamos trabajando sin descanso y estoy casi convencido de que vamos a conseguir un acuerdo».

«Yo soy optimista. Estamos trabajando intensamente. Estamos hablando, estamos dándole vueltas, estamos buscando una solución (…) Estamos viendo y explorando fórmulas. No quiero adelantar más, pero soy optimista», resaltaba Óscar López este viernes.

Los funcionarios planteaban una huelga

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo de los funcionarios, aseguraba que una eventual subida de la prima en una nueva licitación por parte del Gobierno de Sánchez, en el caso de que el concierto de Muface fracasara, no iba a detener la huelga de trabajadores de la Administración que la organización está preparando para principios de febrero. Sin embargo, con este nuevo acuerdo es muy probable que esta huelga se suspenda.

Desde el sindicato CSIF, con las declaraciones del viernes de Óscar López ya se sospechaba que el ministro podía tener más información que los demás. «Puede que el 27 de enero nos llevemos una sorpresa», indicaban.

Además, sospechaban que la huelga podría tener efecto. «Fue informar de que vamos a entrar en huelga los funcionarios y parece que se han puesto las pilas. El Gobierno se está dando cuenta de que no les está funcionando la estrategia, y que ninguna aseguradora quiere participar y que les vamos a bloquear y a paralizar la Administración Pública. Entonces, rápidamente están buscando soluciones al problema que se les viene encima», aseguraban.