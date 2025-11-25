Una venta que prometía ser el chollo del año para un grupo selecto de clientes se ha convertido en una pesadilla legal y de imagen para MediaWorld, la popular cadena minorista de electrónica en Italia. La compañía se encuentra en el centro de la polémica tras vender, por un error informático, el modelo iPad Air de 13 pulgadas a un precio irrisorio de 15 euros en lugar de su valor real, que ronda los 879 euros.

La oferta, disponible para miembros del programa de fidelidad el pasado 8 de noviembre, se viralizó rápidamente. Miles de clientes no dudaron en realizar la compra, y lo más crucial: los pedidos fueron procesados, los pagos aceptados y, en muchos casos, los dispositivos se entregaron físicamente a los compradores, tanto online como a través de recogida en tienda.

El error manifiesto llega once días tarde

Según reportes del medio especializado Wired, MediaWorld tardó once días en percatarse del «error claramente identificable» en su plataforma de e-commerce. Una vez descubierta la magnitud del fallo, que la compañía atribuye a un glitch técnico, se puso en marcha una estrategia para intentar «restaurar el equilibrio contractual».

La empresa optó por contactar a los clientes mediante un correo electrónico informal (evitando un aviso legal formal) para forzar una decisión:

Opción de conservación : quedarse con el iPad pagando la diferencia de precio, pero con un generoso descuento adicional de 150 euros como gesto de buena voluntad.

: de precio, pero con un generoso descuento adicional de 150 euros como gesto de buena voluntad. Opción de devolución: devolver el dispositivo sin coste, recibiendo el reembolso de los 15 euros pagados y un bono de 20 euros como compensación por las molestias.

¿Quién gana la batalla legal?

El caso ha abierto un intenso debate legal en Italia. La ley permite anular un contrato si el error de precio es tan «manifiesto» que cualquier persona razonable debería haberlo reconocido. Sin embargo, en el contexto actual del Black Friday y las promociones agresivas, un abogado de consumo citado por Wired ha señalado la dificultad para demostrar que los clientes actuaron de mala fe o sabían con certeza que no se trataba de una oferta promocional extrema.

Además, el hecho de que la compañía tardara 11 días en reaccionar y entregara los productos sin reservas complica su posición. Por ahora, MediaWorld se limita a ofrecer las dos alternativas sin iniciar acciones legales formales, consciente del potencial daño a su reputación que supondría demandar a miles de clientes por un error propio. Los expertos legales aconsejan a los compradores no aceptar pagar la diferencia y esperar la siguiente jugada de la empresa.