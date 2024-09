La OCU hace un análisis sobre las bolsas de patatas fritas y esto es lo que dice

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca siempre por realizar estudios y análisis profundos sobre los principales productos de consumo. En esta ocasión, se ha querido centrar en los snacks de los supermercados, de modo que ya podemos conocer cuáles son los resultados del último estudio realizado por la OCU sobre las bolsas de de patatas fritas y otros aperitivos similares que encontramos en los supermercados. Este análisis que abarcó 331 productos distintos, desde las clásicas patatas lisas hasta chips con sabores y nachos, ha dado unos resultados que sin duda, sorprenderán a muchos consumidores.

El objetivo de este estudio no era sólo examinar la composición de estos productos, sino también ofrecer a los consumidores una guía clara sobre qué opciones son más saludables, teniendo en cuenta que, por su naturaleza, estos productos tienden a ser altos en calorías, grasas y sal. De hecho es conocida la percepción de que las patatas fritas y otros aperitivos similares no son la opción más saludable en una dieta equilibrada. Por ello, el análisis de la OCU es importante ya que ha revelado que aunque muchos no son recomendables, todavía podemos encontrar algunas bolsas de patatas pueden ser consumidos ocasionalmente sin ser una mala elección. Esto se debe a que, aunque la mayoría de los productos tienen una elevada carga calórica, algunos obtuvieron una calificación positiva en cuanto a su composición. Descubramos entonces este estudio de la OCU sobre el sabor y la marca, y también sobre los ingredientes y la calidad nutricional, algo que muchas veces se pasa por alto.

El estudio de la OCU sobre las bolsas de patatas fritas

La OCU ha utilizado una escala propia para evaluar las bolsas de patatas y otros aperitivos, en la cual se ha tenido en cuenta no sólo la información nutricional, sino también el uso de aditivos y el nivel de procesamiento. A través de esta herramienta, los consumidores pueden conocer las opciones de forma objetiva y elegir productos que, aunque no sean los más saludables en términos absolutos, sí representan una opción más moderada para un consumo ocasional. Este tipo de análisis es vital para quienes desean disfrutar de estos aperitivos sin comprometer demasiado su salud.

Ingredientes y valor nutricional

El estudio llevado a cabo por la OCU analizó no solo las calorías de estos productos, sino también el tipo de grasas utilizadas y el contenido de sal. En promedio, más del 50% de las calorías de estos productos provienen de las grasas, lo que los convierte en una opción a consumir con moderación. No obstante, se destacó que no todas las grasas son iguales, y algunos productos utilizan aceites vegetales de buena calidad, como el de oliva o girasol, mientras que otros recurren a opciones menos recomendables. Aun así, en la mayoría de los casos, la cantidad de grasa total sigue siendo alta, alcanzando en algunos casos hasta un 44% del peso del producto.

Respecto a las calorías, el estudio reveló que algunos aperitivos, como los chips vegetales a base de garbanzos, pueden ser una opción más ligera, con menos de 410 kcal por cada 100 gramos. Sin embargo, también se encontraron productos altamente calóricos, como las patatas paja, que contienen 597 kcal por cada 100 gramos. Esto significa que una pequeña ración puede representar más del 10% de las necesidades calóricas diarias de un adulto, algo a tener en cuenta si se busca controlar la ingesta calórica.

El papel de los aditivos

Otro de los aspectos analizados fue la presencia de aditivos en estos productos. Aunque los aditivos están permitidos por las regulaciones, la OCU señala que su consumo debería minimizarse. Productos como los chips de sabores pueden llegar a tener hasta 11 aditivos diferentes, algo que no es recomendable si se busca una opción más natural. Por otro lado, hay buenas noticias: algunos productos destacados por la OCU no contienen aditivos, lo que los convierte en una opción más saludable. Además, se identificaron productos que contienen aromas de humo, los cuales están asociados a riesgos potenciales para la salud, y la OCU recomienda evitarlos hasta que sean retirados del mercado.

Las mejores opciones según la OCU

A pesar de que la mayoría de los productos analizados no son ideales para un consumo regular, el estudio encontró algunas excepciones. Por ejemplo, los Nachos de trigo sarraceno de la marca Sol Natural obtuvieron una puntuación de 87 en la escala saludable de la OCU, destacando por su bajo contenido en grasas y sal, y sin aditivos ni ingredientes ultraprocesados. Otra opción recomendada son las Patatas fritas sin sal añadida de la marca Veritas, que aunque contienen un 33% de grasas, no tienen aditivos y presentan un bajo contenido en sal.

En tercer lugar, destacan también los Nachos de legumbres de nuevo de la marca Sol Natural. Un producto ecológico de 80 g, alcanzado una puntuación de 67sobre 100. Estos nachos, señala la OCU, tienen un 11% de grasas, un 0,92% de sal y Nutriscore de B. No tienen aditivos, y sólo llevan dos ingredientes ultraprocesados (proteína de guisante y aroma natural de oliva).

Y por último, también es recomendable, aunque para consumir de forma ocasional, las Frititas de la marca Hispalana de 180 g y que han obtenido en el estudio una puntuación de 67 sobre 100. Para la OCU una «Buena elección» con 34,71% de grasas, 0,19% de sal y Nutriscore de C. No tienen aditivos, y sólo llevan dos ingredientes ultraprocesados (proteína de guisante y aroma natural de oliva).