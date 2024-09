Ni Tefal ni BRA: la mejor sartén del momento está en IKEA según la OCU

Si eres aficionado a la cocina seguro que sabrás lo importante que es contar con los mejores ingredientes pero no sólo eso. También los accesorios y utensilios de cocina son algo esencial y en concreto, tener buenas sartenes puede marcar la diferencia entre un plato bien cocinado, y uno que puede que acabe mal o por ejemplo que se pegue en la misma base de la sartén. Una de las claves entonces, será elegir una sartén antiadherente de calidad y entre las mejores destaca una que ha sido resaltada por la OCU en un reciente estudio y que pertenece a IKEA.

Entre las muchas marcas de sartenes que podemos encontrar en el mercado, seguro que te sonarán aquellas que siempre destacan como las mejores, como las de Tefal y BRA y que han dominado las cocinas durante años. Sin embargo, la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) nos ha dado una sorpresa al señalar que la mejor sartén del momento no lleva su sello, sino que proviene de un lugar más inesperado: IKEA y que además tiene un precio de menos de 10 euros. Como sabemos, la OCU, que es conocida por sus exhaustivos análisis y estudios, no se limita a evaluar los alimentos que llenan nuestras despensas. También pone bajo su lupa aquellos artículos que son fundamentales para la preparación de esos alimentos, como electrodomésticos, utensilios de cocina y, por supuesto, sartenes. En su última revisión, la organización comparó más de 30 sartenes antiadherentes de 24 cm de diámetro, de las principales marcas del mercado, para determinar cuál realmente ofrece el mejor rendimiento en la cocina. Y contra todo pronóstico, no fue ni una Tefal ni una BRA la que se alzó como la mejor, sino un modelo de la cadena sueca IKEA.

La mejor sartén es de IKEA según la OCU

¿Qué tiene esta sartén de IKEA que la hace destacar por encima de las demás? La OCU, que es rigurosa en sus evaluaciones, señala que esta sartén cumple con las características clave que debería tener cualquier sartén que se precie: diseño eficiente, materiales duraderos y un precio accesible. Además, la sartén en cuestión, la Hemlagad, no sólo cumple con estas características, sino que supera a muchas de sus competidoras más caras, ganándose el título de ‘Compra Maestra’ con una puntuación de 71 sobre 100 en su análisis.

La sartén Hemlagad de IKEA, cuyo precio es de sólo 9,99 euros, ha demostrado que no es necesario gastar una fortuna para obtener una herramienta de cocina de alta calidad. Este modelo, fabricado en aluminio y apto para todo tipo de placas, incluidas las de inducción, ha sido aclamado por su capacidad para distribuir el calor de manera uniforme y eficiente. Esto es crucial, ya que una distribución desigual puede resultar en alimentos quemados o mal cocidos, algo que todos queremos evitar en nuestra cocina diaria.

Revestimiento especial antiadherente

Una de las características más destacadas de la Hemlagad es su revestimiento antiadherente de Teflon Select, que permite cocinar con poco aceite sin que los alimentos se peguen. Esto no sólo hace que las comidas sean más saludables, sino que también facilita enormemente la limpieza, un factor que cualquier cocinero, profesional o amateur, puede apreciar. Además, su ligereza y el diseño ergonómico de su mango permiten manipularla con facilidad, incluso cuando está cargada de comida, lo que añade un plus de comodidad en su uso diario, además de sumar para que haya acabado siendo la mejor sartén antiadherente del mercado actualmente.

Claves para elegir una buena sartén según la OCU

Elegir la sartén adecuada puede ser ahora más fácil sabiendo que la mejor es la de Ikea, dado que con ella seguro podremos tener una experiencia culinaria exitosa. Pero además, los expertos de la OCU han revelado varios aspectos fundamentales que debemos considerar al hacer esta elección.

El peso es uno de los factores más importantes. Una sartén demasiado ligera puede no ofrecer la estabilidad necesaria, mientras que una demasiado pesada puede resultar difícil de manejar. El rango ideal de peso está entre 0,5 kg y 1,0 kg, suficiente para proporcionar un buen control sin sacrificar la comodidad. La Hemlagad se encuentra en este rango, lo que la hace manejable sin perder estabilidad.

Otro aspecto crucial es el diseño del borde. Un borde redondeado facilita verter los alimentos sin que estos se derramen por los lados, lo que ayuda a mantener la cocina limpia y evita desperdicios. La comodidad del mango también juega un papel esencial. Un buen mango debe ser ergonómico y estar bien equilibrado con el cuerpo de la sartén. Algunos modelos, como la Hemlagad, incluyen un tope en la parte superior para colocar el pulgar, lo que ofrece un control adicional y reduce el riesgo de quemaduras.

Las paredes y la base de la sartén también son vitales. Deben ser lo suficientemente robustas para evitar deformaciones con el uso continuo, y su superficie, preferiblemente texturizada, ayuda a evitar que los alimentos se peguen. No obstante, es importante tener en cuenta que los resaltes texturizados pueden desgastarse con el tiempo, por lo que la durabilidad del revestimiento es un aspecto a considerar. La Hemlagad, con su revestimiento de Teflon Select, está diseñada para resistir el desgaste, lo que le confiere una mayor longevidad.

Por último, el diámetro de la sartén debe ser adecuado a nuestras necesidades. Una sartén de 24 cm, como la Hemlagad, es ideal para preparar comidas para una o dos personas, pero también es lo suficientemente versátil para adaptarse a diferentes recetas y tipos de cocción.