La OCDE señala a España: será el único país de la eurozona en el que no baje la inflación en 2024

La inflación no va a ser un fenómeno tan pasajero como prevé el Gobierno. Si bien es cierto que el alza de precios es una problemática generalizada en toda Europa, la realidad es que en España, la vuelta a un IPC más moderado va a ser más larga que para el resto de países. Así lo muestran los últimos datos de la OCDE, que arrojan un futuro preocupante: España será el único país de toda la región donde la inflación se mantendrá estable en 2024.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicaba este martes su informe bianual Perspectiva Económica, donde se mostraban las previsiones de inflación para los próximos dos años. Para este año las previsiones son poco halagüeñas en general: la media de los países de la eurozona superará el 8%. Una cifra que va en línea con las estimaciones de las grandes economías del bloque: Portugal e Italia se mantendrán por debajo de la media europea, con un 8,2% y un 8,1% respectivamente, mientas que Alemania cerrará el año con una inflación del 8,4%, sólo superada por España, que registrará un IPC medio del 8,6% para el presente ejercicio.

Para 2023, la inflación baja en todas las economías, incluida España: la media de la eurozona se situará en el 6,8%, cifra muy similar a la de Portugal e Italia, que registrarán un IPC del 6,5% el próximo año, mientras que en Francia, la inflación se situará en el 5,7%. En la parte baja de la tabla se encuentra España, donde el IPC previsto para 2023 bajará al 4,7% mientras que el lado opuesto Alemania cerrará el próximo ejercicio con una inflación del 8%. Sin embargo, las malas noticias para España vienen de cara al futuro: mientras en el resto de países de la eurozona la inflación continúa esta tendencia bajista en 2024, en nuestro país se mantiene sin ningún tipo de cambio.

Tras la bajada experimentada en 2023, la OCDE prevé que España cierre 2024 con una inflación de 4,7%, es decir, la misma que el año anterior. Esta persistencia de los precios elevados no se produce en otras economías europeas, donde la tasa de inflación se situará en el entorno del 3%. De las grandes economías del euro, Portugal será la que experimente un mayor descenso, cerrando 2024 con un IPC del 2,4%, seguido de Italia, con un 2,9% y de Alemania, con un 3,3%, todos -excepto España- por debajo de la media de la Unión Europea que se situará en el 3,4%.

¿Inflación persistente?

«La inflación es como la pasta de dientes, muy fácil de sacar del tubo, imposible de volver a meterla una vez ha salido». Esta frase del ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Paul Volcker, es una realidad si se echa la vista atrás. Y es que, la última vez que la inflación superó el 5% en España, tuvieron que pasar 14 años para que volviese a situarse por debajo del 2%. En los últimos meses, el IPC ha sobrepasado el doble dígito, lo que hace que los expertos se pregunten: ¿Ha llegado para quedarse?

Según el estudio El genio de la inflación salió de la botella de Bank of America, vaticina que podría pasar mucho tiempo antes de que las cosas vuelvan a la normalidad. Los analistas de la entidad examinaron casos de inflación en economías avanzadas que superaron el 5 % entre las décadas de 1980 y 2000 y descubrieron que se necesitó un promedio de 10 años para reducir la inflación al 2%. En el caso de España, la inflación se situó en el 5,2% en 1980 y tardó 14 años en reducirse hasta la cota del 2%. «La historia no se repite, pero rima. No necesariamente esperamos que tome una década para bajar la inflación al objetivo del 2% en las economías avanzadas», escribieron los analistas.