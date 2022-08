El nuevo producto estrella de Mercadona que te resolverá más de una comida

Llegas tarde a casa y tienes tiempo de todo menos de ponerte a cocinar, a todos nos ha pasado alguna vez. Por suerte, cada vez hay más productos interesantes con los que hacerte una comida deliciosa en escasos minutos. Uno de ellos lo puedes encontrar en Mercadona y ya es un producto estrella por su sabor y practicidad.

El producto estrella de Mercadona

No podíamos hablarte de un producto que no fueran los vasitos de arroz de Brillante y es que estos, faltan en pocas despensas. Son más que prácticos para los días que no quieres ensuciar la cocina o que no tienes tiempo de preparar nada elaborado. Lo mejor, es que ahora tienen disponible en Mercadona vasitos de arroz basmati al curry.

El arroz basmati al curry es puro sabor y puede combinarse con todo tipo de platos, así no tendrás que esperar a que hierva el arroz y condimentarlo. Solo tendrás que coger un vasito, al microondas y listo para tomar en cualquier momento. Es una guarnición sana y rica que puede aportar numerosos beneficios a tu dieta.

Seguro que ya has tomado uno de estos productos más de una vez, pero por si a caso, te contamos su sencillo método de empleo. Solo tendrás que abrir ligeramente la tapa del envase y calentarlo al microondas durante 1 minuto, ya estará listo para tomar. A nosotros nos encantan para ensaladas frescas o como guarnición, para conseguir platos más completos. Ahora, con su nueva versión al curry, las opciones se multiplican.

Si vas con más tiempo, también puedes prepararlo en la sartén con unas gotas de aceite, quedará increíble y se convertirá en un básico que no faltará en tu lista de la compra. Son productos que se conservan de maravilla, que nos ayudan a tener opciones saludables más a mano y que están listos en minutos, para cuando vienes con hambre y no quieres esperar.

Las propiedades del curry, gran aliado para la salud

Con este nuevo producto, no solo podrás disfrutar de todos los beneficios y propiedades del arroz basmati, el curry le dará un plus más que interesante a nivel nutricional.

El curry facilita la digestión y previene al organismo de posibles intoxicaciones con la comida. Además, es un gran aliado para fortalecer el sistema inmunológico y puede ayudarte a retrasar en envejecimiento en el cuerpo y en la piel.

También es un gran aliado para dietas bajas en grasas, pues aporta mucho sabor sin sumar calorías a los platos. Además, ayuda a acelerar el metabolismo y la temperatura corporal con su consumo. ¡Lo tiene todo para convertirse en tu mejor aliado para la pérdida de peso!

Si todo esto fuera poco, también se ha comprobado que su consumo habitual puede ser beneficioso para reducir la inflamación y el colesterol en sangre. Es un antioxidante natural y es que es su preparación se incluye la cúrcuma, un superalimento que muchos ya introducen a su dieta por los beneficios que tiene en el cuerpo.