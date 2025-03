Nuevo palo de Ryanair: obligan a sus viajeros a no hacer esto que hasta ahora era muy común

A la hora de viajar con Ryanair, como con cualquier otra aerolínea, siempre es importante estar atento a sus políticas y normativa dado que es habitual que cambien sin previo aviso. En el caso concreto de esta aerolínea low cost, muchos ya se han enfrentado a tarifas por equipaje o cambios en los procedimientos de embarque. En esta ocasión, la compañía ha decidido dar un paso más en su digitalización, eliminando por completo la opción de utilizar tarjetas de embarque en papel. Una decisión que, según Ryanair, responde a motivos ecológicos y de eficiencia operativa, pero que para muchos usuarios supone una imposición que puede generar problemas en determinadas situaciones.

Este cambio no es del todo inesperado. La aerolínea ya había anunciado hace meses su intención de que todos los pasajeros usaran exclusivamente la tarjeta de embarque digital a través de su aplicación. Sin embargo, la medida, que debía aplicarse en primavera, se ha retrasado y no entrará en vigor hasta el 3 de noviembre de 2025. A partir de esa fecha, todo viajero que quiera volar con Ryanair deberá tener su tarjeta de embarque en formato digital, sin posibilidad de imprimirla y presentarla en papel. Esto plantea un nuevo escenario para los pasajeros que, por diversos motivos, no siempre pueden o quieren depender de un dispositivo móvil para acceder a su vuelo. La nueva norma de la empresa se presenta por otro lado, en un momento complicado para la aerolínea, dado que está en mitad de una disputa con el Gobierno español debido a las tasas operativas en varios aeropuertos del país. De hecho, Ryanair ha amenazado con reducir su presencia en algunas ciudades españolas y esta medida puede interpretarse también como una estrategia para fortalecer su posición frente a las regulaciones. Pero más allá de las razones corporativas, la realidad es que los pasajeros deberán adaptarse a este cambio o buscar alternativas si no desean depender de su teléfono móvil para volar.

Ryanair dice adiós a las tarjetas de embarque en papel

Ryanair ha decidido apostar por la digitalización total y, a partir del 3 de noviembre de 2025, sólo permitirá el acceso a sus vuelos con tarjetas de embarque digitales. La compañía justifica esta decisión con razones ecológicas, asegurando que eliminar el papel permitirá reducir 300 toneladas de residuos al año. Además, afirman que el 80% de sus pasajeros ya utilizan la versión digital, por lo que consideran que la transición será sencilla.

Sin embargo, no se trata únicamente de una medida ecológica, sino también de una estrategia para que los pasajeros se descarguen la aplicación myRyanair. A través de esta app, los viajeros pueden gestionar su vuelo, recibir notificaciones sobre posibles incidencias y acceder a otros servicios. De este modo, la aerolínea busca consolidar su ecosistema digital y tener un mayor control sobre la experiencia del usuario, eliminando intermediarios y reduciendo costes operativos.

Problemas que pueden surgir con la eliminación del papel

Aunque Ryanair defiende la comodidad de su nueva política, la eliminación de las tarjetas de embarque en papel puede generar problemas en diversas situaciones. Uno de los principales inconvenientes surge en el caso de que un pasajero pierda o se quede sin batería en su móvil una vez superado el control de seguridad. ¿Qué ocurrirá en estos casos? La compañía no ha especificado aún cómo actuará su personal en estas situaciones, lo que deja una gran incertidumbre sobre posibles complicaciones a la hora de embarcar.

Otro aspecto preocupante es la falta de claridad sobre qué sucederá con los pasajeros que, por distintos motivos, no puedan utilizar la aplicación myRyanair. Algunas personas, especialmente las de edad avanzada o aquellas que no están familiarizadas con el uso de smartphones, podrían encontrar dificultades para adaptarse a este sistema. Además, hay que considerar los casos en los que un pasajero tenga problemas técnicos con su dispositivo justo antes de abordar.

¿Es legal esta nueva medida?

Desde el punto de vista legal, la decisión de Ryanair de obligar a sus pasajeros a utilizar exclusivamente la tarjeta de embarque digital podría generar controversia. Organizaciones de consumidores ya han señalado que esta política podría vulnerar los derechos de estos, ya que la compañía está imponiendo una condición que no todas las personas pueden cumplir fácilmente.

Además, la normativa aérea en Europa no prohíbe el uso de tarjetas de embarque en papel, lo que podría abrir la puerta a futuras reclamaciones por parte de los pasajeros. En este sentido, es probable que la medida acabe siendo objeto de debate en los tribunales si algún viajero decide denunciar la imposición de la aerolínea.

Una decisión polémica en medio de una crisis con el Gobierno

El anuncio de esta medida se produce en un momento delicado para Ryanair, ya que la compañía mantiene un enfrentamiento con el Gobierno español debido al aumento de las tasas operativas en varios aeropuertos del país. En respuesta a estas nuevas tarifas, la aerolínea ha amenazado con retirar rutas y reducir su presencia en España, lo que afectaría a miles de pasajeros.

Algunos expertos consideran que la digitalización obligatoria de las tarjetas de embarque es, en parte, una estrategia de presión para reforzar su posición en estas negociaciones. Sin embargo, más allá de los intereses corporativos, lo cierto es que la medida afectará directamente a los viajeros, que tendrán que adaptarse a las nuevas normas impuestas por Ryanair si quieren seguir volando con la compañía.