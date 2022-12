El Gobierno aprueba una pseudomoratoria concursal para maquillar los datos de quiebras en año electoral

La prórroga de la moratoria concursal anunciada hoy viernes en una entrevista por la Ministra Nadia Calviño no es más que «un maquillaje político ideado para esconder el incremento de quiebras en año electoral», consideran varios expertos en materia concursal consultados esta mañana por OKDIARIO.

Los mismos expertos se preguntan qué va a pasar ahora con las empresas que en los últimos meses, tras caducar la moratoria concursal aprobada por el Gobierno en 2020 y que expiró en junio, han cumplido la ley y se han declarado en concurso. También advierten sobre la pérdida de capacidad para los acreedores de recuperar sus deudas con la medida anunciada.

«Es una pseudo moratoria; en principio las empresas no tendrán que computar pérdidas debidas al Covid a la hora de fijar si tienen o no que declararse en concurso de acreedores», comenta el fundador de un conocido despacho especializado en quiebras y refinanciaciones empresariales. Al igual que el resto de fuentes consultadas esta mañana, apunta que, en todo caso, será necesario atender a la publicación oficial de la nueva medida.

«Es una medida política para evitar la publicación de estadísticas con fuerte incremento en el número de concursos en año electoral», señala. «Pero da exactamente igual; las empresas están o no en concurso de acreedores dependiendo de sus cifras de negocio y del PIB, que administrativamente o burocráticamente tengan que aparecer en concurso o no es indiferente», añade.

El anuncio de la prórroga por parte de la ministra Calviño coincide con la reciente publicación de estadísticas sobre concursos de acreedores que recogen un fuerte incremento en los últimos meses.

El Colegio de Registradores informó el miércoles que en el mes de noviembre se habían registrado 693 concursos de acreedores, un 71,5% más que en el mismo mes del año anterior. El incremento se debe, según las estimaciones del mismo Colegio de Registradores, a la obligación de volver a presentar concurso tras la moratoria aprobada por el Gobierno.

Pero la estadística de Registradores solo informa de las empresas en concurso. En realidad, el número de concursos, incluyendo también el de personas físicas, autónomos, es mucho mayor. Como ha informado este periódico, recientemente, en un solo día se han llegado a registrar más de 300 concursos de acreedores, récord histórico.

«Vamos a extenderlo [la moratoria concursal] durante 2023 y 2024 para dar a todas las empresas viables, solventes, más tiempo para poder reequilibrar sus balances», ha declarado la vicepresidente primera Nadia Calviño en una entrevista en RAC 1 este viernes, recogida por Europa Press.

La Ministra ha indicado que las pérdidas derivadas del coronavirus no computarán a la hora de determinar si una empresa debe declarar o no concurso. «Los balances siguen desequilibrados y no tiene sentido que se fuerce un concurso de empresas que son solventes», ha dicho.

«¿Qué va a ocurrir ahora con las empresas que desde junio, cumpliendo la ley, se han declarado en concurso de acreedores?», se preguntan en una consultora especializada en la recuperación de deudas y en materia concursal.

«La moratoria lo que va a provocar es un mayor número de empresas ‘zombies’ que dentro de dos años se declararán en concurso de acreedores sin ningún activo», lamentan. «Es una medida de maquillaje político en año electoral», consideran.

Las mismas fuentes advierten que la moratoria puede reducir la capacidad de los acreedores de recuperar las deudas debidas.

«Las empresas que estén en concurso y no tengan viabilidad pero puedan acogerse a la moratoria, presumiblemente aprovecharán este periodo para liquidar sus activos, con lo que llegado el momento de presentar concurso lo harán sin nada con lo que responder ante los acreedores, se abrirá y cerrará el concurso al mismo tiempo», explican.

También añaden que al extenderse dos años la moratoria, en el proceso concursal el administrador designado por el juez a cargo del proceso no podrá hacer retroceder operaciones que dañaran a los acreedores durante los dos años anteriores, como marca la ley. Y al tratarse de concursos sin masa activa, no se abrirán la fase de calificación en la que se determina si el concurso es culpable o voluntario.