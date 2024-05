La novedad de Mercadona que sólo algunos van a poder disfrutar: comprueba si eres uno de los afortunados

Mercadona es un supermercado que siempre destaca por su constante innovación y adaptación a las preferencias del consumidor, y en este sentido ha dado a conocer una novedad que seguramente arrase de forma especial entre los que son auténticos amantes de la carne. La cadena de Juan Roig ha lanzado recientemente el Steak Tartar de vacuno marinado, una propuesta culinaria que ya se está posicionando como un «must» para quienes no se resisten a este plato, que resulta una delicia para quienes buscan disfrutar de sabores intensos y texturas únicas en su mesa.

De este modo, y si eres un apasionado de la carne y buscas experimentar con platos sofisticados sin necesidad de salir de casa, definitivamente eres uno de los afortunados. Mercadona ha pensado en ti al diseñar esta nueva versión del steak tartar, combinando la tradición de este plato con un toque moderno gracias a su marinado especial. Este producto no sólo promete deleitar tus sentidos, sino que también te ofrece la comodidad de disfrutar de un plato gourmet con toda la facilidad que implica el poder comprarlo y tenerlo a punto para servir sin necesidad de tener que ponerte a elaborarlo tú mismo.

Este lanzamiento de Mercadona destaca entre las novedades recientes por su calidad y originalidad, ofreciendo a los consumidores la posibilidad de disfrutar de un producto premium con la garantía y la facilidad de acceso que caracteriza a la cadena. Sin duda, para aquellos que valoran los buenos cortes de carne y los sabores auténticos, el nuevo steak tartar de Mercadona se presenta como una opción irresistible.

¿Qué es el Steak Tartar?

El steak tartar es un plato de origen europeo que consiste en carne cruda picada, generalmente de vacuno, a la que se añaden diversos ingredientes para potenciar su sabor. Tradicionalmente, estos incluyen cebolla, alcaparras, pepinillos, y una variedad de condimentos y salsas, lo que resulta en una mezcla rica y compleja en sabores. Aunque su preparación puede variar, es fundamental que la carne se mantenga fresca y de alta calidad para garantizar tanto su sabor como su seguridad al consumirla.

La novedad de Mercadona que arrasa: steak tartar de vacuno

El nuevo producto de Mercadona lleva este concepto a otro nivel al ofrecer un Steak Tartar de vacuno marinado, listo para consumir con un mínimo de preparación. Según la información proporcionada, este producto contiene un 70% de carne de vacuno. Además, se complementa con un 30% de una salsa elaborada con ingredientes como pepinillos agridulces, mezcla de especias, y salsa Worcester, lo que le añade un toque gourmet y sofisticado.

Recomendación de consumo según un experto

Se trata sin lugar a dudas de una novedad de Mercadona que ya está dando que hablar ya que generalmente, el steak tartar no es que sea un producto que se suela ver mucho en las neveras de los supermercados. Uno de los expertos que no ha podido pasarlo por alto ha sido el dietista y entrenador Diego Gularte quien ha destacado este producto en su cuenta de Instagram, @diariodeentrenamiento, recomendándolo como ideal para ocasiones especiales. Según Gularte, el steak tartar de Mercadona es una «bombazo», perfecto para darnos un capricho, aunque también deja claro que «es un producto que no es para comer todos los días ya que su consumo va a ser ocasional por lo tanto disfruta de la tecnología alimentaria y no seas extremista».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DIEGO GULARTE NUTRICIÓN 🍕 (@diariodeentrenamiento)

Beneficios y modo de consumo

A pesar de que el steak tartar es un plato que debe consumirse con cierta precaución debido a su naturaleza cruda, ofrece beneficios como una alta concentración de proteínas, esencial para la construcción y reparación de tejido. En el caso del producto marinado que encontramos en Mercadona, nos aporta 16 gramos por cada 100 gramos. Además, no tenemos que hacer nada para disfrutarlo ya que no se cocina. Mercadona sugiere remover ligeramente el steak tartar antes de servir, y una vez abierto comerlo al momento. Una delicia que puede ser un entrante o como parte de una comida especial, proporcionando una experiencia culinaria única sin la necesidad de extensas preparaciones.ç

Como podemos comprobar, la novedad que nos presenta Mercadona con su steak tartar de vacuno marinado es, sin duda, una excelente noticia para los gourmets que disfrutan de la carne de calidad y buscan opciones convenientes y deliciosas. Con el respaldo de expertos y una presentación lista para consumir, este producto no sólo satisface el paladar sino que también ofrece una solución práctica para disfrutar de un plato de alta cocina en cualquier momento. Si te consideras un aficionado a la buena mesa, este producto de Mercadona es definitivamente algo que querrás probar así que no dudes en acudir a tu tienda más cercana para hacerte con él. Se vende en bandeja de 200 gramos y el precio es de 5,70 euros.