Ni se te ocurra llamar a estos números si tienes una llamada perdida: la peor estafa llega a España

La estafa de la llamada perdida ya está en España y puede costarte más de lo que imaginas, la Guardia Civil se ha visto hasta obligada de realizar una dura advertencia. Los estafadores no han dudado en hacer llegar a nuestro país una de las formas de ganar dinero más utilizadas. Juegan con la curiosidad de las personas que, al ver una llamada perdida o varias, no dudan en llamar para ver de dónde viene esta insistencia, con lo que les acaba costando un dinero.

La peor estafa llega a España de la mano de la estafa de la llamada perdida

¿Conoces el timo de la llamada perdida? 📞 No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 👉 Albania

225 👉 Costa de Marfil

233 👉 Ghana

234 👉 Nigeria Te cobrarán una tarificación especial. pic.twitter.com/tVIinOZ4ZC — Guardia Civil (@guardiacivil) June 6, 2022

La propia Guardia Civil ha tenido que dar una alerta que acabará siendo lo que acabe con un problema para muchos. En nuestro teléfono podemos recibir una o varias llamadas perdidas de un mismo número. La peculiaridad es que se trata de un número con un prefijo internacional.

Quizás pensando en un familiar que está de viaje o en una insistencia que puede ir detrás de alguna necesidad, quizás tengamos que estar muy pendientes de estos números que nos acabarán robando. La curiosidad nos puede hacer devolver la llamada y ahí es donde acabamos perdiendo dinero.

El problema de devolver la llamada acabará siendo lo que marque una facturación especial. Por lo que en la factura del teléfono acabaríamos perdiendo una buena cantidad de euros. Siendo un problema mayor a la hora de recibir una desagradable sorpresa a final de mes.

Una forma de hacernos perder dinero que se va ampliando. No hagas caso solo de estos prefijos, en general una llamada perdida con un prefijo internacional que nada tenga que ver con nuestros familiares o amigos nos debe hacer sospechar. Si no tenemos ningún vínculo con ese país es porque realmente hay algo que no cuadra.

Podrás empezar a sospechar ante esta advertencia de la Guardia Civil, pero también por el hecho de ser un número extraño. Cada vez hay más personas que están en alerta ante estos elementos que van llegando de la mano de los profesionales de la seguridad. Podremos evitar más de un susto y lo haremos de la mano de este tipo de elementos que pueden cambiarlo todo. Debes estar alerta ante cualquier llamada perdida, llamada o mensaje sospechoso en tu teléfono para evitar este tipo de estafas.