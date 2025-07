Ni Aragón ni Castilla y León: Mercadona confirma cuál es el origen de sus sandías y no es lo que esperabas

Pocas cosas evocan mejor el verano que una buena rodaja de sandía recién cortada. Es dulce, refrescante, crujiente y capaz de apagar la sed en plena ola de calor. Pero no todas las sandías son iguales, ni todos los supermercados apuestan igual por su calidad y procedencia. Mercadona, que cada año se anticipa al calor con su campaña de frutas de temporada, ha despejado cualquier duda: sus sandías son 100% españolas y provienen de zonas muy concretas, que además, probablemente no te esperabas.

Muchos consumidores dan por hecho que las frutas que llegan a sus casas podrían venir de cualquier parte, incluso del extranjero, o de grandes extensiones agrícolas del norte o centro peninsular como Aragón o Castilla y León. Pero no. Este verano, Mercadona ha confirmado que todas las sandías que vende proceden exclusivamente de algunas regiones del sur y este de España, que ofrecen una fruta con ese rojo intenso, textura firme y dulzor que la convierten en reina absoluta del verano.

La campaña arrancó el pasado mes de abril y se alargará, si todo va según lo previsto, hasta bien entrado octubre. Durante esos meses, Mercadona comercializa sandías en tres formatos distintos: entera, media y en cuartos, y lo hace apostando por variedades seleccionadas con mimo. La empresa trabaja estrechamente con proveedores locales para mantener ese estándar de calidad que sus clientes ya conocen, y que cada verano se convierte en una auténtica seña de identidad en sus lineales.

Mercadona confirma cuál es el origen de sus sandías

Lejos de lo que muchos imaginan, ni Aragón ni Castilla y León forman parte del mapa del que procede esta fruta en Mercadona. Las sandías que llegan a las tiendas de la cadena valenciana vienen, en exclusiva, de Andalucía, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura y Cataluña. Es decir, todas ellas son de origen 100% nacional, pero se concentran en zonas donde el clima es favorable y el cultivo de esta fruta tiene una larga tradición.

Y trabajan además con los mejores proveedores. Según explica, Elvira Guill, especialista de Mercadona, «trabajamos estrechamente con proveedores especialistas para responder a las expectativas de nuestros clientes, que demandan una sandía dulce, con el color rojo característico de esta fruta de verano y una textura jugosa y crujiente».

Un producto que es sabor, agua y salud

La sandía no sólo gusta, también hidrata y alimenta. Con un altísimo contenido en agua (más del 90%), es ideal para combatir las altas temperaturas y mantener el cuerpo hidratado de forma natural. Además, apenas tiene calorías y está cargada de vitaminas como la A, B6 y C, lo que la convierte en una aliada perfecta dentro de cualquier dieta equilibrada. No sorprende, entonces, que sea una de las frutas más demandadas del verano.

Desde Mercadona insisten en que prefieren «no tener producto a vender algo de mala calidad», una máxima que también aplican a su fruta estrella. De ahí que cada temporada ajusten su colaboración con los proveedores, supervisen el proceso de maduración y apuesten por las mejores variedades. En este caso, las seleccionadas para la campaña incluyen nombres como Bengala, Red Jasper, Moon Gem, Fenway, Style, Bazman y Boston. Cada una con matices distintos en sabor y textura, pero todas pensadas para ofrecer un resultado homogéneo: una sandía deliciosa, jugosa y perfectamente adaptada al gusto del consumidor español.

¿Por qué no lleva fecha de caducidad la sandía entera?

Algunos clientes se preguntan por qué la sandía entera o cortada en mitades no lleva fecha de caducidad visible. La respuesta es sencilla y está recogida en la normativa vigente: la fruta y verdura enteras no están obligadas a incluir una fecha de consumo preferente ni de caducidad, aunque vayan envasadas. Lo que sí debe figurar por ley es la fecha de envasado. Esta información es suficiente para garantizar su trazabilidad, ya que se trata de un alimento fresco y natural, sin mezcla de ingredientes ni proceso de transformación.

Sólo en los casos en los que la fruta esté cortada y mezclada con otros productos (como en una macedonia lista para consumir) sí se exige especificar la fecha de caducidad o consumo preferente. Así lo indica Mercadona en su propio apartado de Atención al Cliente, despejando dudas sobre la rotulación de este tipo de productos en sus tiendas.

Mercadona y su compromiso con lo nuestro

Más allá de la sandía, la apuesta de Mercadona por el producto nacional es firme y constante. Más del 85% del surtido que ofrece en sus tiendas procede de proveedores españoles, lo que refuerza su compromiso con el tejido agroalimentario del país. Este modelo permite no solo garantizar frescura y trazabilidad, sino también mantener relaciones estables con agricultores, ganaderos y pescadores, que se benefician de una planificación justa y continuada.

En el caso concreto de la sandía, el año pasado la compañía superó las 115.000 toneladas compradas dentro del territorio nacional, una cifra que refleja no solo la magnitud de la campaña, sino también la dimensión de su impacto económico y social en el campo español. Una forma clara de entender que detrás de cada fruta hay una cadena de valor que empieza en el surco y termina en la mesa.