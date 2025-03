Nadie esperaba este éxito: esta paleta de jamón cuesta menos y sólo está en este supermercado

A todos nos ha pasado alguna vez: suena el despertador, corres como puedes, preparas el tupper deprisa y al final acabas comiendo cualquier cosa a la hora del almuerzo. Pero hay días en los que te sientes como un auténtico chef sin haber hecho nada especial. ¿El secreto? Tener en casa un producto que eleva cualquier bocadillo, tabla o picoteo al siguiente nivel. Un manjar que ya está curado, que no necesita preparación y que siempre está ahí para salvarte el día. Es el caso de la paleta de jamón que ahora os presentamos. A precio económico y a la venta, en Family Cash.

Muchos piensan que llevar jamón al trabajo es un lujo, pero en realidad es todo lo contrario si sabes dónde mirar. Y no, no hace falta gastar una fortuna ni ir a tiendas gourmet. Sólo necesitas acercarte a Family Cash, el supermercado revolucionando la forma de comprar: buenos precios, productos de calidad y marcas que sorprenden. En este puedes encontrar la Paleta Bodega Centelles, un jamón serrano que está triunfando por su sabor, por su precio y por la facilidad de tenerlo siempre listo. Un producto de calidad que sin embargo, se vende por un precio de tan sólo 25 euros, de modo que por poco podrás disfrutar del mejor jamón durante días, o también como no, es perfecto para casas en las que viva una familia.

La paleta de jamón que arrasa en Family Cash

La Paleta Bodega Centelles no es un simple jamón cualquiera. Viene en una pieza entera de entre 3,8 y 4,1 kilos, lo que te garantiza semanas de buen embutido para ti y toda tu familia. Está curada durante 36 meses, lo que le da un sabor profundo, con ese punto justo de sal y una textura suave pero firme, que se deshace en la boca si lo cortas bien fino.

¿Y lo mejor de todo? El precio. Esta paleta cuesta 25 euros. Sí, has leído bien: una pieza entera por menos de lo que pagas a veces por unos simples sobres de jamón envasado. Si haces cuentas, sale a 6,33 € el kilo, lo que la convierte en una auténtica ganga. No es de extrañar que muchos clientes se lleven dos o tres de golpe cuando la encuentran en oferta en Family Cash.

Family Cash, el supermercado low cost que sorprende

Puede que aún no conozcas Family Cash, pero cada vez más gente habla de él. Es uno de esos supermercados que llegan sin hacer mucho ruido pero se ganan a los clientes por lo que realmente importa: buenos precios y productos que valen la pena. A diferencia de otras cadenas, apuestan por marcas que no suenan tanto pero que se lo curran muchísimo, como Centelles y Buj, la empresa detrás de esta paleta de jamón serrano.

En Family Cash no sólo encuentras embutidos, también tienen una gran selección de productos frescos, limpieza, conservas y básicos de despensa, todo a precios que dejan en evidencia a la competencia. Para quienes compramos con ojo y con presupuesto ajustado, es un lugar al que hay que ir sí o sí. Y si encima te llevas joyitas como esta paleta, es un win total.

Cómo preparar y cómo llevar al trabajo

Tener una paleta en casa puede parecer un lío, pero nada más lejos. Lo ideal es tener un soporte jamonero básico y un cuchillo afilado. Te reservas un ratito los domingos por la tarde, cortas varias lonchas y las guardas en tuppers pequeños. Así, cada mañana solo tienes que abrir la nevera y coger tu porción ya lista para llevar al trabajo, o para preparar el bocadillo de los niños.

Puedes combinar las lonchas cortadas con pan con tomate, un poco de aceite de oliva o incluso puedes ponerlas sobre unas tostas con queso fresco. También te puedes llevar bocatas con este jamón, nueces y rúcula, o lo añades añadido a ensaladas para darles un toque especial. La versatilidad es absoluta. Y lo mejor: no se estropea fácilmente, aguanta bien en la nevera y sabe mejor con el paso de los días.

Un manjar que deberías probar

Ahora ya lo sabes, si tienes una tienda de Family Cash cerca, no lo dudes. Acércate y busca la Paleta Bodega Centelles. Está en la sección de embutidos, normalmente bien envuelta en malla roja y lista para llevar. A veces se agotan rápido, así que si la ves, no te lo pienses mucho.

Por un precio de tan sólo 25 euros, te estás llevando una joya que te resuelve muchos almuerzos, meriendas, cenas improvisadas y picoteos de calidad. Y si no tienes un Family Cash en tu ciudad, quizá sea el momento de hacer una visita o pedirle a alguien que te la consiga. Porque cuando algo está tan bueno y cuesta tan poco, no hay pensarlo mucho. No lo dudes, porque disfrutarás de un buen jamón serrano a precio casi de regalo.