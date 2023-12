Histórico rechazo el recibido el pasado lunes por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por parte de 14 comunidades autónomas, cuando las instó a ajustar su déficit al 0,1%, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fuentes del Partido Popular presentes en la negociación relatan a OKDIARIO que la socialista se dirigió a los representantes autonómicos en un tono amenazante: «O me aceptáis esto, o vais a empeorar vuestra situación», en referencia a que si las regiones no se aplican el déficit del 0,1%, el Ejecutivo les aplicará el Plan de Estabilidad, «cuyos objetivos de déficit» no son conocidos.

«No sé qué es más grave, si esto» o cuando nos vino a decir que «si le tocamos las narices en el Senado, voy hacia atrás y os implanto los objetivos del Plan de Estabilidad, sean los que sean». Porque los conocidos son los objetivos del «plan presupuestario enviado a Bruselas: 0,1%, pero los del Plan de Estabilidad no los conocemos». En opinión de los populares, se trata de todo «un chantaje» por parte de la ministra de Hacienda.

Las sorpresivas entregas a cuenta

Otra de las cuestiones que llamó poderosamente la atención de los populares durante la reunión del órgano fiscal fueron las entregas a cuenta. «En 2019 se prorrogaron los presupuestos y se actualizaron las entregas a cuenta». Montero «no lo ha negado, ante la mirada atónita de los consejeros del PP».

Lo peor, la forma en que Montero comunicó la misma a los consejeros. Uno de ellos relata a este periódico cómo le fueron notificadas las entregas a cuenta durante la propia reunión, algo que jamás había sucedido antes: «Yo me he sentido como el estudiante que está esperando que le publiquen la nota del examen. Estábamos debatiendo y, de repente, empezó a llegar a todos los consejeros un correo electrónico del Ministerio comunicando las entregas a cuenta» y «nos fuimos contando por un grupo de WhatsApp que tenemos: sí, a mí también me acaban de llegar». Así, los consejeros fueron pinchando en los archivos: «Lo abrías y de repente era, ¡oh, sorpresa! O sea, de una forma pueril y una falta de respeto».

A lo anterior se suma cómo los consejeros del PP preguntaron a Montero si dichas entregas a cuenta tenían en consideración la prórroga de las medidas propuestas por el propio Ejecutivo (por ejemplo, las referentes a la crisis energética): «No sabía por dónde salir. Al final, ha dicho que no, que no se tendrían en cuenta, con lo cual, esos ingresos a cuenta no valen». Todo ello sumado «al destrozo que le ha hecho a alguna comunidad». O el que le está por hacer Montero a las regiones con el nuevo objetivo de déficit.

Niega la mayor con Cataluña

Otro momento álgido de la reunión fue el referente a la denominada por el Gobierno de Sánchez como financiación «singular» de Cataluña. El concierto económico de Aragonés que «rompería la igualdad entre españoles», como aseguraron expertos a este diario.

Preguntaba la vicepresidenta cuarta del Gobierno durante la reunión del pasado lunes entre el Gobierno de la Nación y los de las comunidades autónomas, Montero se mostró contundente: «Que conste en acta, negamos rotundamente que haya un procedimiento bilateral de negociación con Cataluña». Los representantes de las regiones gobernadas por el PP aprovecharon para insistirle y le leyeron hasta en dos ocasiones la nota de prensa en la que la consejera catalana comunicaba que plantaba al resto de autonomías en el Consejo de Política Fiscal porque «ya negocia una financiación singular para Cataluña». La ministra lo volvió a negar.