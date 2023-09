El ministro de Defensa y hermano del príncipe heredero de Arabia Saudí, Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, visitó la capital de España en la tarde del sábado 2 de septiembre, 72 horas antes de que Saudi Telecom Company (STC Group) anunciara la adquisición del 9,9% de Telefónica, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO. Esta visita extraoficial del miembro de la familia real saudí resulta de especial interés dado que Khalid bin Salman es, además, gestor del grupo saudí que se convirtió en accionista principal de la teleco española hace apenas una semana.

La escuadrilla de tres aviones pertenecientes a Sky Prime Aviation, la aerolínea chárter privada con sede en Riad, tomó tierra en la base aérea militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) el pasado 2 de septiembre, a las 16.50 horas. El príncipe Khalid llegó en una de las aeronaves que transportaba a un gran séquito: «Bin Salman vino acompañado de un gran número de personas», aseguran las mismas fuentes.

«Se trata de un séquito considerable y habitual cuando nos visitan jefes de Estado de países musulmanes», subrayan otras fuentes. De hecho, el pasado viernes 1 de septiembre, con apenas 24 horas de antelación, el jefe adjunto de protocolo de la embajada de Arabia Saudí, Karim Sultán, avisó a las autoridades españolas de que al día siguiente llegarían los aviones con un miembro de la familia real saudí, según ha conocido este digital.

Viaje de alto secreto

Los tres aviones que aterrizaron en la base militar madrileña en la tarde del sábado 2 de septiembre recibieron la consideración de aeronaves de Estado, con la intención de que la visita a España del ministro saudí Khalid bin Salman fuera absolutamente secreta, antes de la adquisición del 9,9% de Telefónica por STC Group. Así, la llegada del príncipe saudí se mantuvo como alto secreto de Estado, en un fin de semana en el que tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no tenían ninguna reunión prevista en agenda, al menos, oficial.

Desde el entorno cercano de la ministra de Defensa se niega rotundamente a este diario que Robles haya mantenido encuentro alguno con los saudíes hasta la fecha. No obstante, justo el viernes anterior a la llegada del príncipe saudí, la titular de la cartera de Defensa presidió una reunión de trabajo en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y no se informó de forma oficial de ningún otro evento hasta el lunes siguiente.

Por su parte, Calviño explicó desde la cumbre del G20 que no había recibido ninguna notificación oficial del desembarco de STC en Telefónica. Durante el encuentro celebrado en Nueva Delhi, al que igualmente asistió el príncipe heredero saudí, la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital negó haber tenido la ocasión de hablar con él sobre la operación. Por tanto, no se ha negado desde Vicepresidencia que hubiera podido existir un encuentro no oficial entre el Gobierno español –a través de Calviño o de otro alto cargo de su departamento– entre la tarde del sábado 2 de septiembre (cuando Khalid bin Salman aterrizó en Torrejón) y el martes 5 de septiembre, cuando se hizo oficial la compra el 9,9% de Telefónica por parte de la saudí STC.

De Riad al G20, pasando por Madrid

Uno de los aviones protagonistas de la visita exprés de Khalid bin Salman voló desde Riad hasta Berlín el viernes 1 de septiembre. Al día siguiente, esa misma aeronave despegó de la capital germana a las 14.04 horas y llegó al aeropuerto madrileño de Torrejón de Ardoz a las 16.50 horas. El avión descansó tres horas y media en la base militar para después salir a las 23.41 horas desde Madrid, esta vez desde el aeropuerto de Barajas, rumbo a Riad. Unos días más tarde, ya desde Arabia Saudí, el mismo aparato despegó el 8 de septiembre con rumbo a Nueva Delhi, todo indica que para asistir a la Cumbre del G20.

En suma, se sucedió toda una suerte de movimientos que ubican físicamente a Khalid bin Salman en suelo español antes de la Cumbre del G-20, a la que Pedro Sánchez no asistió por contagiarse de Covid. De hecho, al menos de forma oficial, desde el Gobierno se insiste en no haber tenido conocimiento de la operación Telefónica. En este sentido, Presidencia confirmó el pasado jueves que el jefe del Ejecutivo tampoco mantendrá una reunión bilateral con el ministro de Defensa saudí durante la próxima Asamblea Anual de la ONU, que se celebrará el 18 y el 19 de septiembre en Nueva York.

El Rey no se reunió con los saudíes

La otra gran incógnita era conocer si los saudíes se reunieron con la Jefatura del Estado. Fuentes de la Casa del Rey aseguran a este digital que Felipe VI tampoco mantuvo encuentro alguno con el príncipe saudí durante la visita del mismo a España. Otras fuentes cercanas al monarca subrayan que nadie pernoctó en el Palacio de El Pardo durante ese primer fin de semana de septiembre, residencia oficial de los jefes de Estado extranjeros en sus visitas oficiales a España. Se trata de dos confirmaciones que ratifican el comunicado oficial que Zarzuela emitió dos días después de conocerse la adquisición de la teleco española: «En la Casa de S. M. el Rey no se ha recibido ninguna comunicación por parte de la compañía STC informando de la operación de compra de acciones de Telefónica».