La cúpula de BBVA no las tiene todas consigo respecto a la junta general de accionistas del 5 de julio que debe aprobar la ampliación de capital necesaria para lanzar la OPA sobre Banco Sabadell. Por ello, ha tocado a rebato en sus oficinas para que contacten con los accionistas minoritarios del banco y les convenzan de que voten telemáticamente a favor de la operación.

Dado que la OPA consiste en un canje de acciones, BBVA tiene que aprobar una ampliación de capital de hasta 1.126 millones de acciones nuevas (más de 10.600 millones de euros a los precios actuales) para atenderlo. Y para ello ha convocado una junta extraordinaria de accionistas el 5 de julio que debe aprobar la operación.

En caso de que la junta no aprobara la ampliación, Carlos Torres, presidente de BBVA, no podría seguir adelante con la OPA sobre Sabadell y quedaría en ridículo porque sus propios accionistas no apoyarían la operación. Y, aunque no parece probable, no se puede descartar por completo: como ha publicado OKDIARIO, hay informes independientes que aseguran que los accionistas de BBVA no ganan apenas nada con la compra; por otro lado, se oponen radicalmente a mejorar las condiciones de la OPA.

En esta tesitura, Torres no quiere correr ningún riesgo. En su visita a Barcelona de este lunes, en la que se reunió con Pere Aragonés, el presidente de BBVA mantuvo una nueva conferencia con los trabajadores del banco en Cataluña y les ordenó perseguir a los pequeños accionistas para conseguir que voten telemáticamente a favor de la ampliación.

Fuentes conocedoras de la situación añaden que Torres expresó su deseo de que todos los minoritarios voten antes del 10 de junio, y que de inmediato la dirección territorial elaboró un ranking de las oficinas en función del número de citas con minoritarios que van concertando. «Sólo les falta fletar autobuses para ir a la junta a Bilbao», comenta con sorna una de las fuentes (la junta se celebrará físicamente en el Palacio Euskalduna de la capital vizcaína).

Según la propia información del banco, BBVA tiene un 37% de su capital en manos de pequeños accionistas. Con lo cual no debería tener problemas para aprobar la ampliación, aunque todos ellos votaran en contra, siempre que la mayoría de los accionistas institucionales lo haga a favor. Para que la propuesta salga adelante, basta con el apoyo del 50,01% del capital.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que la compra de Sabadell tampoco tienen unas ventajas muy claras para los accionistas de BBVA, que hay dudas sobre los cálculos de sinergias y costes de reestructuración que ha publicado la entidad, que es posible que el Gobierno vete una fusión posterior -lo que impediría obtener todas esas sinergias-, que muchos de estos grandes inversores son fondos pasivos que en muchas ocasiones no votan en las juntas de accionistas y que ya han perdido mucho dinero con la caída de la cotización, agravada por el desplome de toda la banca este martes.

Por todo ello, Torres no las tiene todas consigo respecto a la aprobación de la ampliación de capital en la junta, lo que explica esta movilización de las oficinas del banco.

La batalla de Cataluña

Una movilización que se ha concentrado especialmente en Cataluña porque muchos pequeños accionistas de BBVA también son clientes del Sabadell en esa comunidad y temen que la entidad fusionada les cierre el grifo del crédito o les endurezca las condiciones (por ejemplo, que les suba los intereses). Como informó OKDIARIO, hay 200.000 empresas y autónomos que son clientes de los dos bancos y que podrían sufrir esas consecuencias.

Por eso, Torres tiene el temor de que muchos de estos minoritarios voten en contra de la ampliación en la junta (al menos se abstengan) y por eso quiere atar su voto favorable cuanto antes.

Esta también fue una de las razones de la anterior visita de Torres y su consejero delegado, Onur Genç, a Barcelona. La otra fue hablar con las familias accionistas históricas del Sabadell para convencerles de que acudan a la OPA si finalmente se lanza. La actitud de los minoritarios del banco catalán es mucho más relevante si cabe para el éxito de la operación, puesto que aglutinan cerca del 50% del capital.

Precisamente por eso, el presidente del Sabadell, Josep Opliu, está haciendo campaña en contra de la oferta entre esas mismas familias, la mayoría pequeños y medianos empresarios.