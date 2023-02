Merlin, Colonial y Aedas achacan su mala marcha en Bolsa a que no reconoce el valor real de los activos

Las compañías cotizadas Merlin Properties, Inmobiliaria Colonial y Aedas Homes achacan su mala evolución en Bolsa a que los inversores no reconocen el valor real de los activos. En concreto, los directivos de las firmas especializadas en real estate consideran que el desempeño en el mercado de valores no se acompasa con la evolución del negocio.

Pere Viñolas, consejero delegado de Colonial, explica que debido a que en 2022 los tipos de interés han subido, los inversores han considerado que «los activos inmobiliarios deberían valer menos» en el mercado de valores. Sin embargo, el directivo defiende que no se ha tenido en cuenta que el alza de los tipos es consecuencia de la alta inflación. Por lo tanto, considera que «si ambas han aumentado el valor de las acciones debería seguir siendo el mismo, pero no ha sido así», ha sostenido Viñolas en la V Iberian Reit & Listed Conference.

En este sentido, el consejero delegado de la socimi ha comentado que los contratos de alquiler de Colonial están vinculados a la inflación; por lo tanto, aunque los costes aumentan, los ingresos también. Viñolas ha insistido en que en Bolsa hay que tener paciencia «porque hay una mayor volatilidad, pero la tendencia alcista volverá».

Por su parte, Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, ha explicado que en España aún no hay cultura de invertir en acciones de empresas especializadas en retail. A esto se suma que los algoritmos que operan en Bolsa son máquinas -y no personas- que funcionan de una manera sistemática y sólo tienen en cuenta aspectos como la subida de los tipos de interés y no que las compañías del sector están trasladando el aumento de la inflación a sus rentas del alquiler. «Como consecuencia, esto ha creado un mercado que es completamente errático y volátil», ha apuntado.

El directivo de Merlin ha asegurado que ser una empresa cotizada en España es un «acto heroico» porque los reguladores «no saben hacer bien su trabajo».»Todo lo que hacemos está cuestionado, los reguladores están pendientes del último detalle, pero no de lo que realmente afecta al valor de los accionistas y no conocen el negocio para nada», ha dicho.

«Métricas incorrectas»

Mientras que el CEO de la promotora Aedas Homes, David Martínez, ha comentado que la compañía debutó en Bolsa en 2017 y que el precio de la acción se fijó en 30 euros. «Entonces éramos básicamente un banco de suelo y una startup. Hoy el precio de la acción ronda los 15 euros y somos una empresa consolidada», ha afirmado. Además, ha insistido en que no entiende cómo el valor de la acción no ha parado de caer, mientras su negocio no ha parado de crecer.

Martínez ha reconocido que es «muy frustrante» la discordancia entre el valor de su compañía y lo que dicen los analistas de los mercados de valores, lo que en su opinión ocurre porque «no se están usando las métricas correctas».

En el último año, las acciones de Merlin Properties han caído en torno a un 9,7%, al situarse en los 9,06 euros. Mientras que las de colonial han bajado un 10,22% hasta los 6,72 euros. Por su parte, los títulos de Aedas Homes han sufrido un desplome superior al 38,5%, al bajar hasta los 14,8 euros.