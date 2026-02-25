Algunos buques chinos que operan en aguas internacionales se encuentran bajo la lupa por denuncias de abusos laborales y supuestas prácticas de pesca ilegal de tiburón, en concreto, aquellas conocidas como aleteo. Son algunas de las conclusiones de una investigación elaborada por la Environmental Justice Foundation (EJF) sobre este tipo de barcos pesqueros del gigante asiático que opera en el Pacífico sudoriental.

La organización ha detectado que el 58,3% de los buques de China analizados han cometido «aleteo de tiburones y descarte de los cuerpos». Además, OKDIARIO ha podido acceder a varias imágenes que muestran cómo se llevan a cabo estas prácticas.

Sin embargo, ya no es que este tipo de actuaciones estén condenadas en el contexto internacional, sino que el propio Ministerio de Agricultura y Pesca de Pekín las ha reprendido públicamente. En una ordenanza, las autoridades chinas aseguraron que no aprueban «proyectos de pesca de altura cuyo objetivo principal sea la captura de tiburones».

«Todas las empresas y embarcaciones pesqueras de altura deben tomar medidas eficaces para minimizar o evitar la captura incidental de tiburones», afirma el documento escrito hace tan sólo cuatro años.

«Salvo las especies de tiburón cuya conservación a bordo está prohibida por la Organización Internacional del Atún, toda la captura incidental de tiburones debe aprovecharse al máximo (es decir, conservar todo el cuerpo y las aletas, excepto la cabeza, las vísceras y la piel), y las aletas no deben extraerse ni desecharse», sentencia el Ejecutivo chino.

Los buques chinos

Esta prohibición parece no haber frenado a numerosos buques chinos, que se dedican al aleteo de tiburón pese a que su cometido principal es la pesca del calamar, según sostiene la investigación de EJF. De esta forma, estos pescadores entran en el mercado de la aleta de tiburón, que mueve cerca de 1.300 millones de euros en todo el mundo, según datos ofrecidos por la asociación WWF.

No obstante, estos barcos también están bajo sospecha por posibles abusos laborales. Un ex trabajador de estos buques de origen indonesio llegó a afirmar: «Fui amputado en Indonesia. Me dijeron que tenían que amputarme todos los dedos. Solo se conservaría la uña del pie. Mi pie también iba a ser amputado… Estaba todo negro». En ese sentido, este periódico ha podido acceder a imágenes de ex trabajadores a los que les faltaban varios dedos.

Por otro lado, EJF afirma haber recibido «denuncias de graves abusos de derechos humanos a bordo de buques pesqueros, entre ellos abusos físicos, abusos verbales mediante amenazas e intimidación, servidumbre por deudas y condiciones de trabajo y de vida abusivas».

Según la organización, los pescadores también describieron muertes frecuentes en el mar como consecuencia de accidentes, enfermedades o lesiones graves. «Se sabe que algunos buques operan en el mar durante períodos de uno a dos años consecutivos, aislados del mundo exterior, lo que torna prácticamente imposible que las víctimas de abusos puedan reportarlo o contactar a sus familiares», han expuesto los investigadores.