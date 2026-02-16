Hochtief, ACS y Dassault Aviation alcanzan máximos históricos en el Stoxx 600

Hochtief, ACS y Dassault Aviation se encuentran entre las 28 acciones del índice Stoxx 600 que han alcanzado un máximo histórico en la sesión de este lunes. Otras 24 han subido a máximos de 52 semanas., mientras que veintidós acciones han caído a mínimos históricos o de 52 semanas.

Nueve acciones han cerrado en sus máximos intradiarios. 10 acciones han cerrado en sus mínimos intradiarios.

Los sectores industriales y de servicios públicos han registrado la mayor cantidad de nuevos máximos, mientras que las tecnologías de la información y la atención médica han sufrido la mayor cantidad de nuevos mínimos.

Entre las acciones que alcanzan nuevos máximos, Siemens Energy tiene el mayor rendimiento promedio de 3 meses cuando se compra en un nuevo máximo de 52 semanas, según datos compilados por TSIG.

Los datos de rentabilidad se basan en el retorno promedio durante 3 meses al comprar en un nuevo máximo de 52 semanas o vender en un nuevo mínimo de 52 semanas.

El índice de precios Stoxx Europe 600 se ha mantenido prácticamente sin cambios con un alza del 0,13% hasta 618,52 puntos.