DIA: crónica de una bofetada anunciada

El título ha pasado por tres fases desde su salida a bolsa Durante cuatro años ha estado en movimiento lateral

Si hay un valor en la bolsa española que está causando enormes quebraderos de cabeza a sus accionistas, ese es DIA.

Desde su salida a bolsa en julio de 2011, el titulo y por lo tanto sus inversores, han pasado por tres fases claramente diferenciadas. La primera de vino y rosas, hasta julio de 2014, en la que el valor vivía al albur de la recuperación de la gran recesión que desde Estados Unidos se nos había trasladado a Europa, alcanzando revalorizaciones cercanas al 200% tras cotizar por encima de los 6 euros.

Una segunda fase, la más amplia, de corrección y esperanza para sus inversores donde la acción corregía los excesos bursátiles de años atrás. Al menos esa era la interpretación técnica que de su gráfico semanal podíamos hacer, independientemente de las causas fundamentales, que no olvidemos son las que mueven de verdad las cotizaciones bursátiles (en los plazos más amplios de la tendencia). En definitiva, gran movimiento lateral, entre julio de 2014 y marzo de 2018.

Y decimos esperanza, porque el título, había tenido importantes recuperaciones tras reconocer de forma sistemática la zona 3,75-3,60 euros como soporte clave de medio plazo. De hecho, desde Tradesecrets hemos buscado en dicha zona rebotes. El último del 25% a finales del año pasado, muy por debajo de los acontecidos en 2016 y 2017 del 40 y 60% respectivamente.

La importancia de la lectura correcta del gráfico y por ende del stop.

Podíamos intuir, hasta entonces, que estábamos ante el ajuste (proporcional) del gran tramo alcista previo. Sin duda. Acción-reacción. Anticipar una ruptura, técnicamente hablando no era posible, salvo a posteriori; batiendo la zona 3,75-60 euros a la baja (gráfico ajustado por dividendos y ampliaciones)

Y eso sucedía en marzo de este año, al cierre de vela diaria, semanal y mensual. Y ahí ya no hay excusa para no ejecutar un stop. Y esta es la tercera fase. La actual. El título desde entonces se ha, literalmente, desplomado, restando todo el movimiento alcista surgido tras su salida a bolsa, volviendo al origen del movimiento alcista previo. Y todo ello con unas bolsas europeas que siguen soportadas y con Wall Street en subida libre.

La lectura correcta de un chart no nos habla del futuro. Tampoco nos dice hasta donde se moverán las cotizaciones, pero sí hacia donde se están moviendo, que no es poco, permitiéndonos establecer estrategias operativas con el activo en cuestión.

De DIA sólo sabemos, además de que conviene no tocarlo, que hasta que no supere, y eso hoy, la zona 2,35-2,40 euros, no podremos afirmar con un mínimo de fiabilidad que algo habría podido cambiar de fondo en el valor. Y eso está un 30% por arriba de las cotizaciones actuales. En la mayoría de las ocasiones, vamos siempre por detrás. Limitaciones del análisis técnico…

Gerardo Ortega es analista técnico. Trader Secrets y colaborador en CMC Markets

Contacto: gortega@tradersecrets.es

@Ortega_Gerardo