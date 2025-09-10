Mercadona se pasa el juego con este producto para los amantes del aguacate: está volando de las estanterías

Mercadona lo ha vuelto a hacer y nos sorprende este mes de septiembre con una novedad que seguro querrás probar. Esta vez no se trata de una salsa, ni un dulce viral. Lo que está causando sensación ahora es algo mucho más sencillo y también mucho más demandado: una pulpa de aguacate lista para usar, con ingredientes naturales y sin complicaciones. Por un precio muy económico, la cadena valenciana ya nos ha creado una nueva necesidad aunque por el momento, tenemos que decir, no está en todas sus tiendas.

Ha sido la dietista @sarabakingbalance la que ha dado a conocer esta novedad de Mercadona. Desde su cuenta de TikTok ha compartido sus primeras impresiones y el vídeo ya se ha hecho viral entre quienes siempre están al día de todo lo que lanza este supermercado. «Novedad en Mercadona, en la zona de frutería. Acaban de traer esta pulpa de aguacate que está ideal de ingredientes: más del 95 % de aguacate, zumo de limón, sal y extracto de acerola», explica mientras enseña el envase. Un formato pequeño, sencillo y práctico que, según ella, es perfecto para quienes buscan opciones saludables sin perder tiempo. Pero como decimos, de momento, este producto no está disponible en toda España.

Por lo que se puede ver en el propio vídeo de la tiktoker, y también revisando la web oficial de Mercadona, esta pulpa de aguacate está a la venta en Canarias, al menos por ahora. Pero incluso así, ya hay quienes preguntan cuándo llegará a la península, y muchos ya cuentan los días para ir a buscarla a su tienda más cercana. Conozcamos más sobre un producto que todos los amantes del aguacate quieren probar.

La novedad de Mercadona que encantarán a los amantes del aguacate

La pulpa de aguacate viene en una tarrina individual de 115 gramos, ideal para consumir al momento, guardar en la nevera o llevar encima por ejemplo si te vas de picnic. Es aguacate natural triturado, sin aderezos ni conservantes artificiales, y eso es precisamente lo que lo convierte en una opción tan atractiva.

Si alguna vez has abierto un aguacate y te has encontrado con un desastre (pasado, con manchas, o duro como una piedra), ya sabes lo frustrante que puede ser. Aquí no hay margen para el error: sólo tienes que abrir y servir. Ni cuchillo, ni batidora, ni complicaciones. Y el sabor, según explica la cuenta de @sarabakingbalance es mejor que el del guacamole.

Ingredientes reales y sin letra pequeña

Uno de los grandes aciertos de este producto es que no pretende ser más de lo que es. Y en una época en la que cada vez somos más conscientes de lo que comemos, eso se valora. Según el etiquetado, contiene:

Más del 95 % de aguacate

Zumo de limón

Sal

Extracto de acerola

Y nada más. Cuatro ingredientes. Sin estabilizantes, sin colorantes, sin conservantes artificiales. El zumo de limón y la acerola ayudan a conservar el color y aportar antioxidantes naturales, mientras que la sal, en una dosis muy suave, potencia el sabor sin pasarse. Una composición limpia, clara y apta para casi cualquier tipo de dieta.

Un perfil nutricional muy completo

Si miramos los valores nutricionales, vemos que esta pulpa mantiene todas las propiedades saludables del aguacate. Por cada 100 gramos, contiene:

158 kcal

15,1 g de grasas (de las cuales 3 g son saturadas)

1,1 g de hidratos de carbono (con solo 0,9 g de azúcares)

3,5 g de fibra

2 g de proteínas

0,8 g de sal

Es una buena fuente de grasas saludables (como el ácido oleico), fibra y también de vitamina E y antioxidantes naturales. Un producto perfecto para desayunos, meriendas o incluso cenas ligeras, ya sea en tostadas, ensaladas, tacos o como dip. Y todo esto sin que tengas que preocuparte por el punto de maduración o el estado del aguacate.

Dónde se puede comprar y cuánto cuesta

A pesar de todo lo que se está hablando de ella en redes, cabe recalcar que esta pulpa de aguacate todavía no está disponible en todos los supermercados Mercadona. Por lo que ha compartido la propia tiktoker, y como se puede comprobar también en la web oficial de la cadena, de momento sólo se está vendiendo en tiendas de Canarias.

El envase cuesta 1,50 euros por 115 gramos, un precio de lo más económico si consideramos lo que cuesta un aguacate maduro y todo lo que nos ahorramos en tiempo y desperdicio. Pero claro, la alta demanda y la limitada disponibilidad hacen que muchas personas estén deseando que llegue ya a la península. Y, como suele ocurrir, es probable que ahora que ha triunfado en las islas, pronto lo veamos en el resto del país.