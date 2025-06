La recomiendan los nutricionistas y da un toque a todos tus platos: la salsa saludable que sólo venden en Mercadona

Cuando se trata de aderezar y enriquecer cualquier plato, algunas salsas pueden ser aquello que marque la diferencia. Y esto es lo que podría ocurrir con la salsa Brasa & Sabor de Hacendado, una propuesta intensa, cremosa y sorprendentemente equilibrada de Mercadona que está ganándose un hueco en las cocinas de quienes buscan sabor sin complicarse la vida. Su aspecto recuerda al de una barbacoa clásica, pero con un giro que la hace distinta: ingredientes sencillos, especias bien elegidas y una textura que invita a probar.

En redes sociales no paran de hablar de ella. Los perfiles más foodies la muestran como el toque final perfecto para platos de carne, ensaladas, hamburguesas o incluso recetas veganas. Y no es para menos: este bote naranja, con su tapa blanca y su aroma ligeramente ahumado, es una bomba de sabor en cada cucharada. Pero lo más curioso no es lo bien que queda en una parrillada, sino el interés que ha despertado entre los nutricionistas. Sí, lo has leído bien: una salsa industrial que los expertos en salud no sólo no demonizan, sino que recomiendan (con matices) como una opción viable dentro de una alimentación equilibrada. Así lo recoge Women’s Health en un reciente artículo que ha puesto este producto en el radar de muchos. Pero… ¿realmente es tan buena como parece? Vamos por partes.

La salsa de Mercadona que recomiendan los nutricionistas

La clave para este nueva salsa de Mercadona está en la lista de ingredientes. A diferencia de muchas salsas que abundan en los lineales, Brasa & Sabor no se apoya en aditivos interminables ni en cantidades excesivas de azúcar o grasas hidrogenadas. Está elaborada a partir de una base de ajo, tomate, cebolla y una mezcla de especias que le otorgan ese punto de brasa tan característico. No es una salsa milagrosa, claro está, pero según la nutricionista clínica María Fernanda Contramaestre, entrevistada por Women’s Health, es «bastante decente» en comparación con muchas otras del mercado.

Por cada 100 gramos aporta 454 kcal, 43 gramos de grasa (de los cuales 5,3 son saturadas), 15 g de hidratos de carbono y 12 g de azúcares. También contiene algo de proteína (2,1 g) y sal (2,4 g), lo cual no es despreciable, pero si se consume con moderación (como recomiendan los expertos), puede formar parte sin problemas de una dieta saludable. La clave está en el uso: pequeñas cantidades para añadir sabor sin necesidad de recurrir a porciones exageradas.

Una aliada versátil para tus platos del día a día

Una de las grandes virtudes de esta salsa es su versatilidad. Funciona como un complemento ideal para carnes a la parrilla, sí, pero también va genial con platos más ligeros o incluso vegetarianos. Contramaestre lo tiene claro: «Puede funcionar muy bien como marinada para carnes magras como pollo o pavo, pero también con tofu o tempeh si optas por una alimentación más plant-based».

La textura cremosa y el sabor potente permiten usarla como aderezo, como toque final o incluso como base para una salsa casera más ligera. Un truco: mézclala con un poco de yogur natural para hacer una salsa exprés ideal para ensaladas templadas o wraps. También puedes usarla para darle vida a unas brochetas de verduras o como aderezo de una hamburguesa casera con pan integral. Es una de esas salsas que, sin ocupar demasiado espacio en tu nevera, pueden sacarte de más de un apuro sin renunciar al sabor.

Un bote que equilibra sabor, comodidad y buen precio

Además de sus cualidades nutricionales, otro de sus grandes atractivos es el precio. El bote de 310 ml cuesta solo 1,60 euros y está fabricado por Choví para Mercadona, bajo la marca blanca Hacendado. Su presentación también es muy práctica: tapa superior y dispensador que permite dosificar sin manchar. Un detalle pequeño, pero que se agradece cuando tienes las manos ocupadas en la cocina.

La salsa Brasa & Sabor no pretende ser la estrella de tu dieta, pero sí puede convertirse en ese comodín que te permite improvisar cenas rápidas, platos sabrosos o presentaciones que parecen más elaboradas de lo que realmente son. Lo importante es no perder el foco: como recuerda Contramaestre, “la alimentación saludable también puede tener momentos de placer y comodidad”. Y esta salsa parece cumplir con esa premisa.

¿Es para usar todos los días? La respuesta es no (pero casi)

Como ocurre con cualquier producto procesado, el uso diario no es lo más recomendable. Aunque sus ingredientes son sencillos y su formulación no es tan agresiva como otras salsas comerciales, sigue siendo un alimento envasado con un nivel calórico y graso considerable. «Lo ideal es que las salsas industriales no sean la base de tu dieta diaria», apunta la nutricionista, «pero tener una opción como esta en la nevera puede salvarte una cena sin comprometer tu alimentación».

El truco, como siempre, está en el equilibrio. Si tu plato principal contiene una buena fuente de proteína, vegetales frescos, grasas saludables y fibra, añadir una cucharada de esta salsa como extra no sólo es aceptable, sino que puede mejorar la experiencia del plato sin afectar tu bienestar.