Mercadona está arrasando: lanza esta caja carrusel que recoge los 12 esenciales del maquillaje en tendencia

Mercadona ha comenzado el mes de octubre con el lanzamiento de varias cajas que podemos considerar como los calendarios de adviento de este supermercado y si bien tienen ya disponibles cajas dedicadas a las mejores fragancias, hay una que destaca de forma especial y se ha convertido en una de las propuestas más esperadas por los amantes del maquillaje: la Caja Carrusel, que consiste en una selección exclusiva de 12 productos de maquillaje que recogen las tendencias más actuales de la temporada. Esta caja no sólo es una opción ideal para quienes desean actualizar su colección de cosméticos, sino que también se presenta como un regalo perfecto para la próxima navidad. Con un precio muy accesible de 12 euros, la caja ya está disponible en algunas tiendas desde finales de septiembre, causando furor entre quienes buscan calidad y practicidad a un precio asequible.

Lo que hace que esta Caja Carrusel destaque es su selección de productos esenciales de maquillaje. En su interior, Mercadona ha incluido una combinación de cosméticos pensados tanto para looks de día como de noche, con productos que se adaptan a todo tipo de piel y preferencias. Cada artículo ha sido elegido no solo por su popularidad en el mundo de la belleza, sino también por su versatilidad y calidad. De esta manera, quienes adquieran la caja tendrán a su disposición herramientas y productos que les permitirán experimentar con diferentes estilos, desde los más naturales hasta los más sofisticados. Esta caja de edición limitada se ha diseñado con una estética atractiva, pensada para llamar la atención tanto de quienes son fieles al maquillaje como de quienes están comenzando a explorar este mundo. El formato carrusel no sólo facilita la organización de los productos, sino que también es una opción funcional para quienes buscan mantener su maquillaje en orden y a la vista, lo que refuerza su carácter práctico y visualmente atractivo. A continuación, exploramos los detalles y características de los productos incluidos en esta caja de tendencia.

La caja Carrusel que triunfa en Mercadona

Dentro de la Caja Carrusel, Mercadona ha incluido una paleta de sombras en crema, ideal para quienes buscan versatilidad en sus looks de ojos. Esta paleta combina tonos mate y brillantes, permitiendo la creación de múltiples estilos, desde sutiles looks para el día a combinaciones más atrevidas y sofisticadas para la noche. Acompañando a las sombras, el crayón de sombra de ojos con su textura cremosa se convierte en un producto clave para quienes buscan facilidad en la aplicación sin comprometer la intensidad del color. Ambos productos permiten jugar con diferentes acabados y texturas, haciendo que cada look sea único y personalizado.

Para acompañar el maquillaje de ojos, Mercadona ha incluido en su selección un eyeliner de acabado metálico que proporciona un toque especial y diferente a la mirada. Este tipo de delineador está pensado para destacar en cualquier look, aportando un brillo especial que se combina perfectamente con las sombras en crema. Además, el lápiz delineador de ojos y labios permite definir y realzar tanto la mirada como el contorno de los labios, brindando una versatilidad difícil de encontrar en otros productos del mercado.

Realzando el rostro y los labios

El rostro no podía quedar fuera de esta caja. La brocha biselada es una herramienta fundamental para conseguir un acabado profesional al aplicar polvos, bronceadores o iluminadores. Esta brocha, junto con el polvo bronceador, ayuda a definir las facciones, aportando un toque cálido y favorecedor a cualquier tipo de piel. Además, la esponja de maquillaje incluida facilita la aplicación de productos líquidos o en crema, asegurando un acabado uniforme y sin imperfecciones.

Para los labios, Mercadona ha apostado por un labial líquido mate en color intenso, ideal para quienes buscan un acabado duradero y vibrante. Este labial se complementa perfectamente con el lip and cheek, un producto dos en uno que aporta color tanto a los labios como a las mejillas, siendo una opción práctica para quienes desean un maquillaje sencillo pero efectivo. Además, se ha añadido un lip gloss de acabado brillante, perfecto para quienes prefieren un toque más ligero y natural en los labios, brindando un acabado luminoso y jugoso.

Iluminando los detalles

La caja carrusel se completa con el iluminador en stick, diseñado para resaltar puntos clave del rostro como los pómulos y el arco de las cejas, añadiendo un brillo sutil que realza cualquier look. Este tipo de iluminador es fácil de aplicar y difuminar, lo que lo convierte en un producto versátil tanto para maquillajes discretos como para los más atrevidos.

En definitiva, Mercadona ha logrado reunir en esta Caja Carrusel los productos más deseados del maquillaje actual, ofreciendo una opción económica y práctica para quienes desean tener lo mejor del maquillaje en un solo lugar. Con un precio asequible de 12 euros, esta caja no solo ofrece productos de calidad, sino también la posibilidad de experimentar con las últimas tendencias de la belleza.