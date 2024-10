Carmen Lomana se reinventa: su nuevo retoque estético para lucir radiante este otoño

Las celebrities parecen haber hecho un pacto con el tiempo. Con sus retoques estéticos bien realizados logran armonizar y perfeccionar sus rasgos. Desde correcciones de nariz hasta rellenos de labios, pasando por bótox y ácido hialurónico. Ellas saben cómo hacerlo y en muchos casos les queda de maravilla. María Zurita, Begoña Gómez, la mismísima Reina Letizia y, cómo no, Carmen Lomana.

Recientemente, Carmen apareció en un video junto a su médico estético de confianza, el Doctor Fabio Vieira de la Clínica Vieira, donde reveló su último tratamiento. Si bien no hace falta ser un médico estético para notar algunos de los retoques que han transformado notablemente su aspecto, nos encanta que sea tan sincera. Mientras muchas famosas prefieren ocultar sus modificaciones estéticas, Carmen habla de ellos como si comentara la última tendencia de moda. Así de natural lo lleva.

Carmen Lomana en el photocall de la 18.ª edición de los Premios Escaparate 2024. (Foto: Gtres)

Pero, ¿qué es lo que realmente se ha hecho y por qué? La empresaria ha compartido que, tras disfrutar de tanto sol y playa, su piel ha quedado “muy seca”. Por eso ha decidido recurrir a pequeñas infiltraciones de ácido hialurónico de baja densidad. ¿Y qué consigue con esto? Una hidratación profunda y nutrición intensa sin añadir volumen. Solo hay que mirarla para darse cuenta de que, a sus 76 años, tiene una piel intacta.

Se nota que sus retoques son sutiles y bien pensados, logrando un rejuvenecimiento que cualquiera envidiaría. Su rostro muestra una armonía excepcional, con los tres tercios de su cara rejuvenecidos, y su piel es simplemente hermosa: luminosa y libre de manchas. Las ojeras ni se asoman, lo cual es un logro en sí mismo. Es probable que también haya optado por neuromoduladores (comúnmente conocido como bótox) para suavizar esas arruguitas que todos vamos acumulando con el tiempo, y ella misma ha reconocido que se ha realizado un tratamiento para mantener sus labios bien hidratados.

Su meta es bastante clara: desea un resultado que sea sutil y que no altere su expresión natural. Como ella misma dice: «Mantengo mis labios hidratados con ácido hialurónico porque, con el tiempo y la sequedad, tienden a perder volumen. Pero hay que tener cuidado de no pasarse, no quiero que me queden como los labios de Kim Basinger». Con esa naturalidad que la caracteriza ha vuelto a manos expertas para hacerse un tratamiento con skinbooster de ácido hialurónico. ¿Te suena a chino? No te preocupes, los expertos lo explican.

¿En qué consiste el Skinbooster de Carmen Lomana?

La Dra. Fabiola Mastromatteo, de 360Clinics, nos cuenta que el tratamiento skinbooster al que ha recurrido Carmen Lomana consiste en microinyecciones de ácido hialurónico de baja densidad en la piel que ofrece resultados más sutiles y suaves, lo que lo hace ideal para quienes buscan una mejora estética sin cambios drásticos. Su principal objetivo es hidratar profundamente, mejorar la elasticidad y devolver a la piel una apariencia más fresca, firme y luminosa. Este tratamiento es ideal para zonas como el rostro, el cuello, el escote y las manos. Es especialmente recomendado para personas que buscan combatir los primeros signos de envejecimiento, sequedad o pérdida de firmeza.

El resultado es un cutis luminoso y suave que deja atrás la apariencia cansada, sin necesidad de haber dormido ocho horas seguidas. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo algunas celebridades parecen brillar incluso después de noches largas, probablemente sea por un buen skinbooster. ¿Cómo se hace? Utilizando una aguja fina o una cánula, se realizan microinyecciones en la piel. Este proceso puede tomar entre 15 y 30 minutos, dependiendo del área a tratar. Así que todo apunta a que Carmen pasa por la cabina de tratamiento cada cierto tiempo para hacerse esta técnica.

Pero, ¿para quién está indicado principalmente este procedimiento? Según la Dra. Mastromatteo, es adecuado para todo tipo de pieles, pero es especialmente bueno para aquellas que han sufrido daños por exposición solar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Fabio Vieira (@clinica_vieira)

Le preguntamos a la doctora por qué es más recomendable al comienzo del otoño. Su respuesta fue clara: “Después del verano, la piel suele estar deshidratada y dañada por la exposición al sol. Por lo tanto, es ideal hacer tratamientos que reparen y nutran profundamente la dermis. Cuando bajan las temperaturas, los niveles de radiación UV suelen ser más bajos, lo que permite una mejor recuperación del cutis tras el tratamiento».

Consejos para cuidar la piel en otoño sin agujas

Si eres de las que se ponen nerviosas ante la idea de pincharte en la cara o simplemente no quieres hacerte retoques, puedes cuidar la piel desde casa con unos pasos muy sencillos. Para ello, hemos consultado a Cristina Solymosi, la directora de Ma Belle Clinique.

Según nos dice, lo más importante es tener la piel hidratada y eso se puede hacer tanto con productos tópicos como con procedimientos estéticos como el skinbooster. Pero para no recurrir a las agujas, la Dra. Cristina señala que “es importante exfoliar suavemente para eliminar las células muertas y mejorar la absorción de productos, lo que ayudará a mantener la piel fresca y receptiva a los tratamientos hidratantes”. Además, se recomienda usar cremas o sérums que contengan antioxidantes y retinoides para ayudar a reparar el daño solar. Por último, aunque en otoño la radiación UV es menor, sigue siendo necesario proteger la piel; por ello, “aplicar protector solar diariamente es esencial para prevenir el daño acumulativo que el sol puede causar”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @carmen_lomana