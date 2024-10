Carmen Lomana: "Todos los Reyes han tenido amantes, pero Juan Carlos I no fue inteligente para elegirlas"

De Carmen Lomana se podrá opinar muchas cosas, pero nunca se la podrá tachar de no decir la verdad en cada una de sus intervenciones. Delante de las cámaras se muestra al natural y puede hablar sin filtros sobre el personaje que sea, con independencia de su estatus. Da igual que sea de sus supuestos novios o del mismísimo rey emérito de España, protagonista de sus últimas palabras.

Lomana ha concedido unas sorprendentes declaraciones sobre las andanzas sentimentales de Juan Carlos I. Lo ha hecho durante un evento publicitario que ha amadrinado en Madrid. Preguntarle sobre las comprometidas imágenes del padre de Felipe VI besando a Bárbara Rey en el porche de su casa era casi obligado. ¿Qué ha dicho la empresaria? Lo que es seguro es que su opinión no va a dejar a nadie indiferente.

Juan Carlos I y Bárbara Rey en un montaje. (Fotos: Gtres).

Lomana ha querido ser la última en posicionarse sobre el tema de actualidad del momento: «No seamos hipócritas. Los Reyes y las Reinas, de toda la vida de dios, han tenido amantes porque eran matrimonios por conveniencia. Fíjate Carlos IV, la cantidad de hijos que tuvo con María Luisa de Parma, y ella era amante de Godoy». Sin embargo, para Carmen Lomana, «el problema del rey Juan Carlos, que es muy simpático y campechano, es que no ha sido muy inteligente a la hora de elegir a sus amantes».

La filántropa ha querido ensalzar la figura de la reina Sofía en toda esta historia:»A mí me hizo feliz verla tan estupenda en la boda con su familia griega, mientras en España caía la mundial. Hay que estar agradecidos por todo lo que ha aguantado estoicamente. Supongo que lo ha hecho por la monarquía, por España y por su educación. ¿Separarse? No sé, creo que lo ha hecho muy bien todo, por sus hijos».

Carmen Lomana, durante un evento en Madrid. (Foto: Gtres).

Además, recuerda una anécdota muy relevante: «Hay quien critica su actitud de mujer sumisa, pero yo no. No quiero decir nada, pero cuando la Reina se enteró de una infidelidad del Rey se refugió en su madre que estaba en India. Y su madre le dijo que se fuera para España en el primer avión. Pero es que ella lo había visto también en su padre, Pablo de Grecia, que era un figura en el sentido sentimental».

Monárquica convencida, Carmen Lomana espera que el escándalo de las fotografías de Bárbara Rey con Juan Carlos I no afecte a Felipe VI y doña Letizia porque «lo están haciendo todo como tienen que hacerlo». Al mismo tiempo, no pierde la ocasión de elogiar el papel de la Princesa Leonor: «Ha sido una ilusión para todos, cariño, ternura y ha atraído a mucha gente joven. Es una persona maravillosa».

Por último, ha imaginado cómo sería un encuentro con el rey emérito: «Si tuviera que desayunar con el rey Juan Carlos ahora mismo, le diría tantas cosas…», comienza avisando. Pese a no querer entrar en detalles, finalmente acaba soltándose para desvelar que «ahora que dice que no quiere que cuenten su historia por él, le diría lo que él le dijo a Chávez: ‘¿por qué no te callas’ y estate tranquilito», ha declarado ante los medios de comunicación.