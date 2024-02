¿Es la piel de plátano el nuevo bótox? Tik Tok revoluciona este truco para tener una piel de ensueño

Cuando navegamos por la red aparecen cantidad de trucos de belleza que nos interesan y que se hacen virales. Ahora Tik Tok está revolucionado internet con este sustituto de los moduladores faciales, como ya ocurrió con las semillas de lino. ¿Pero, es la piel de plátano el nuevo bótox? Esto es lo que dicen los expertos.

De igual forma que muchos otros ingredientes naturales, también hay alimentos que nos pueden ofrecer lo que necesitamos para que nuestra piel esté cada vez más lisa, brillante, joven… lo hemos visto con mascarillas faciales caseras que nos aplicamos y también a través de la alimentación.

Descubrimos si la piel de plátano es el nuevo bótox

En las redes explican el paso a paso para usar el plátano: pelas el plátano y la cáscara, lejos de lanzarla a la papelera, la pasas por tu rostro, como si de un disco de algodón se tratara. Quienes lo usan dicen que sus efectos son similares a los de los moduladores que hacen ese efecto antiedad tan marcado en la piel. ¿pero es así o no ofrece resultados?

Según Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode, “la piel del plátano puede tener ciertos beneficios sobre la piel. Entre otros, mejorar los niveles de hidratación, hacer efecto antiinflamatorio y ser un aporte de antioxidantes gracias a su riqueza en vitaminas”.

Pero la experta no pronuncia que haya que aplicar la piel de plátano directamente en la piel, si no que lo ideal es usar cosméticos con formulación de extractos bien realizados y estabilizados. “La cáscara como tal no aportará estos beneficios ya que no conseguirá penetrar en los tejidos”, añade.

Por esto la experta afirma que la cosmética casera no suele tener tantos efectos y realmente los productos que han estado formulados para ello son los que ofrecen ese efecto resultante y en la piel.

Por su parte, Ana Yuste, asesora facial de Purenichelab.com, destaca que la piel de plátano puede dejar una película sobre la piel que quizás nos dé una sensación placentera, pero no penetrará en la dermis en ningún momento ni podrá trabajar la tensión de los músculos faciales, como sí hacen estos moduladores.

Los poderes de la toxina botulínica para la piel

La toxina botulínica o bótox trabaja a nivel muscular, creando una tensión que evita la movilidad del músculo y hace que se reduzcan visiblemente las arrugas.

La American Academy de Oftalmología destaca que las líneas y arrugas muy tenues se forman cuando comienza a disminuir la cantidad de colágeno de la piel. El colágeno es una proteína que se encuentra apenas por debajo de la piel y entre las capas profundas de esta.

El envejecimiento y el daño ocasionado por el sol pueden producir la disminución del colágeno. Esto hace que la piel de la cara se estire y se caiga, lo cual crea arrugas tenues. La toxina botulínica no elimina las líneas y arrugas tenues. Sin embargo, existen otras maneras de reducir su aparición.

EL DME, otra alternativa a la piel de plátano y la bótox

Hay más productos como el DMAE, un activo cosmético que es precursor de los transmisores cerebrales que mandan mensajes a los músculos para que se mantengan tonificados. Es de los pocos ingredientes que sí consigue, a la larga, trabajar a nivel muscular, apoyando la firmeza de los tejidos, según Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

Los retinoides

Mientras que hay otros productos que ayudan a que tu piel se vea más joven y tersa. Se trata de todos aquellos que consiguen hacer que tu propio tejido produzca nuevo colágeno y elastina como lo hacía cuanto era joven. Es el caso de los retinoides, como el retinol o el retinal, los hidroxiácidos, la vitamina C o los péptidos antiedad.

Actualmente hay diversos tipos de productos englobados dentro de los retinoides. Arbosana Farmacia los define como un grupo de sustancias que incluyen la vitamina A y sus derivados. Se trata de activos con numerosos estudios que avalan su eficacia para tratar los signos del envejecimiento cutáneo: arrugas, manchas, pérdida de firmeza… También tienen beneficios para el control del acné.

Qué beneficios ofrecen los retinoides

Disminuir la secreción sebácea.

Acción antiinflamatoria.

Aumentar la síntesis de colágeno, combatiendo el envejecimiento cutáneo.

Acción despigmentante, difuminando manchas y unificando el tono de la piel.

Minimizar la pérdida de agua transepidérmica, atenuando líneas de expresión y arrugas, y mejorando la textura, la firmeza y la elasticidad de la piel.

Con qué frecuencia los uso

Los retinoides cuando se utilizan por primera vez, es importante incorporarlos a la rutina de cuidado de la piel lentamente. Ahora bien hay que limitar el uso inicial a una o dos veces por semana, y aumentar gradualmente la frecuencia a una noche sí y otra no, y luego a todas las noches, según su tolerancia, en palabras de los expertos de Skin Ceuticals.