Alcampo arrolla a la competencia: tira los precios de este producto y te vas a ahorrar un dineral

Entre los muchos productos de limpieza para el hogar, los detergentes son algo esencial. No nos pueden faltar nunca por lo que encontrar ofertas como la que ahora lanza Alcampo, es algo que no podemos dejar escapar para un producto como decimos imprescindible. Los detergentes de las mejores marcas de limpieza «tirados» de precio en las tiendas de Alcampo así como en su tienda online. También suavizantes y perlas de limpieza que están de moda o que de hecho son tendencia a la hora de hacer la colada. La variedad es amplia así que tienes mucho para elegir y con todo ello te vas a poder ahorrar una buena cantidad de dinero.

En esta ocasión, Alcampo ha lanzado una campaña de precios imbatibles en detergentes con la que liquida existencias pero además beneficia a sus clientes. Con ofertas que incluyen un 70% de descuento en la segunda unidad de productos de marcas reconocidas, como Ariel y Dixan, Alcampo se posiciona como una alternativa difícil de resistir para quienes buscan calidad y ahorro en la misma compra. Esta promoción estará disponible hasta el 9 de octubre de 2024, lo que deja un margen considerable para que los compradores aprovechen estas ofertas. Los productos en oferta abarcan una amplia gama de detergentes líquidos y en cápsulas, ofreciendo versatilidad según las preferencias de cada hogar. Toma nota entonces porque te ofrecemos ahora una selección de productos para que puedas comprar los mejores detergentes a precios imbatibles.

Alcampo tira los precios de este producto

Si tienes pensado visitar Alcampo esta semana, o tal vez haces la compra en su tienda online, no dudes en pasarte por la sección de limpieza del hogar y aprovechar las mejores ofertas en detergentes. Sólo hasta el 9 de octubre tienes precios increíbles con descuentos de la segunda unidad al 70%. Por ejemplo, el Ariel Sensaciones Detergente Líquido con un plus de frescor para 40 lavados, con un precio de 15,79 euros, se incluye esta promoción donde, al añadir dos unidades al carrito, se aplicará un 70% de descuento en la segunda unidad. Este tipo de ofertas no se limita únicamente a un formato de detergente, ya que también se pueden seleccionar otros productos de la misma gama, como el Ariel Pods Original o el Ariel Extra Poder en líquido, ambos a 15,79 euros.

Los hogares que requieren detergentes más versátiles podrán optar por el Ariel 3 en 1 Detergente en Cápsulas, que combina tres funciones en una sola cápsula: limpieza, cuidado de las fibras y frescor duradero. Este formato es especialmente adecuado para quienes buscan una solución todo en uno sin complicaciones, y también está incluido en la oferta del 70% en la segunda unidad. De esta manera, Alcampo ofrece al consumidor la posibilidad de combinar varios formatos en su compra, optimizando la relación entre cantidad, calidad y ahorro.

Pero no solo vas a encontrar lo mejor de Ariel. De hecho, como avanzamos, la promoción no se limita a una sola marca. También tienes en oferta los productos de Dixan, otra marca líder en el mercado de detergentes, con opciones como el Dixan 4 en 1 Detergente en Gel para 40 lavados, cuyo precio regular es de 7,59 euros, y que también aplica la segunda unidad al 70% de descuento. Al igual que en el caso de Ariel, esta promoción incluye una amplia variedad de productos Dixan, desde detergente en gel hasta cápsulas, como las Dixan Trio Caps, asegurando que todos los consumidores encuentren la opción que mejor se adapte a sus necesidades sin sacrificar el ahorro.

El Dixan Adiós al Separar Detergente Líquido es otra opción interesante para aquellos que prefieren simplificar el proceso de lavado, ya que este producto es apto tanto para ropa blanca como de color, eliminando la necesidad de separar las prendas en cada carga. A 7,59 euros por 40 dosis, y con la posibilidad de adquirir la segunda unidad con un 70% de descuento, Dixan se posiciona como una excelente opción para los hogares que buscan eficacia sin complicaciones y además, sin la necesidad de tener que pagar de más por uno de los mejores productos de limpieza

Fragancias que duran con Unstoppables y Flor

Además de los detergentes, Alcampo ha incluido en esta campaña productos complementarios como el Unstoppables Fresh Perlas Potenciadoras de Aroma, diseñadas para darle un toque extra de frescura a la ropa, con un precio de 14,99 euros.

También está en promoción el popular Flor Suavizante Concentrado con aroma a melocotón y cítricos, que ofrece hasta 78 lavados por solo 4,89 euros. Este tipo de productos, además de dejar una fragancia duradera, ayudan a suavizar las prendas, convirtiéndose en el complemento perfecto para cualquier detergente y como los demás, tienen un descuento del 70% en la segunda unidad.

En resumen, Alcampo no sólo está tirando los precios, sino que también ofrece una variedad de producto que cubren todas las necesidades del hogar. Las promociones, vigentes hasta el 9 de octubre de 2024, representan una oportunidad única para abastecerse de productos de alta calidad a precios reducidos, consolidando a la cadena como una opción líder en el sector de la limpieza del hogar.