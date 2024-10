Ni WiFi ni router: el invento de Lidl que conecta tu móvil a internet por menos de 12 euros

Vivimos en un mundo en el que sabemos que la conectividad es esencial y más si tenemos en cuenta que cada vez, acumulamos más dispositivos móviles. Por ello, necesitamos que en casa nuestro router y también el wifi funcione a la perfección aunque también podemos encontrar soluciones como la que ahora nos propone Lidl y que es sin duda algo que vas a querer tener. El invento que conecta tu móvil a internet por menos de 12 euros.

Lidl destaca frente a la competencia al tener disponible ahora en su bazar, un producto innovador que está revolucionando la manera en que nos conectamos a internet. Se trata del adaptador USB-C, disponible por menos de 12 euros y que ofrece una solución sencilla para quienes buscan mantener su móvil conectado sin la necesidad de tener que estar pendiente del router o de una red WiFi. Este producto no sólo es asequible, sino que también destaca por su versatilidad, permitiendo conectar dispositivos móviles directamente a internet a través de una conexión Gigabit Ethernet o salida HDMI, según el modelo que elijas de modo que se ha convertido en el invento perfecto para asegurarte conexión, y también para que puedas cargar tus dispositivos. Toma nota, porque te contamos todos los detalles a continuación.

El invento de Lidl que conecta tu móvil a internet

El Adaptador USB tipo C , que tiene un precio exacto de 11,99 euros, se presenta como una herramienta imprescindible para quienes requieren una conexión estable en cualquier momento. Al estar disponible en diferentes modelos, el adaptador USB-C de Lidl permite tanto la transmisión de datos como la carga simultánea de los dispositivos, facilitando la multitarea sin perder calidad de conexión o velocidad. Esto lo convierte en una opción perfecta para aquellos que buscan una alternativa económica y eficiente frente a los tradicionales routers o conexiones WiFi, que a menudo dependen de una infraestructura más compleja o costosa.

De este modo, Lidl ha logrado captar la atención de los consumidores con este dispositivo por su diseño compacto y fácil de usar. El adaptador no requiere instalación complicada, ya que su compatibilidad universal con las funciones «Plug and play» y «Hot Swap» lo hace muy sencillo de utilizar. A esto se le añade su ligereza y la facilidad para transportarlo, haciendo que sea una excelente opción tanto para usar en casa como para llevarlo a cualquier lugar, siempre asegurando que tu móvil esté conectado a internet de manera rápida y eficiente.

Modelos adaptados a cada necesidad

Este adaptador USB-C de Lidl se presenta como decimos en tres modelos distintos, cada uno adaptado a diferentes necesidades de conectividad. El modelo A incluye una conexión Gigabit Ethernet, lo que permite una conexión directa y estable a la red sin depender de señales inalámbricas. Es ideal para quienes buscan la máxima velocidad de transmisión de datos, compatible con tasas de 10/100/1000 Mbps. Su cable de 15 cm es lo suficientemente práctico para conectar tu dispositivo móvil sin ocupar mucho espacio.

El modelo B, por otro lado, está pensado para quienes necesitan conectarse a pantallas externas. Su conexión HDMI permite una salida con resolución de hasta 4K x 2K a 60 Hz, lo que asegura una imagen clara y definida. Es la opción perfecta para quienes trabajan con presentaciones o quieren disfrutar de contenido multimedia en alta definición. Además, cuenta con la función HDR y el sistema de cifrado HDCP 2.2, garantizando así una calidad de imagen óptima en cualquier pantalla.

Finalmente, el modelo C es el más versátil de todos, ya que incluye conexiones USB tipo A 3.0, HDMI y USB tipo C PD. Esta opción permite tanto la transmisión de datos rápida (hasta 5 Gbps) como la conexión a una pantalla externa con una resolución de 4K x 2K a 30 Hz. Además, su entrada USB tipo C Power Delivery admite la función de carga Passthrough de hasta 100 W, lo que significa que puedes cargar tu dispositivo al mismo tiempo que lo utilizas para conectarte a otros equipos.

Un diseño compacto y funcional

Además de sus múltiples funcionalidades, este adaptador destaca por su diseño compacto. El modelo A, con su conexión Ethernet, tiene unas dimensiones de aproximadamente 6 x 2,7 x 1,6 cm y un peso de 26 gramos, lo que lo hace fácil de transportar. El modelo B, con HDMI, es aún más ligero, pesando sólo 23 gramos, con dimensiones de 4,19 x 3,7 x 1,46 cm. Por su parte, el modelo C pesa 33 gramos y tiene unas medidas de 5,8 x 4 x 1,5 cm, siendo ideal para llevar en cualquier bolso o mochila sin ocupar mucho espacio.

Los materiales utilizados para la fabricación de estos adaptadores, como el plástico y el ABS, aseguran una durabilidad considerable sin sacrificar ligereza. Además, el uso de estas combinaciones de materiales permite que el producto mantenga un precio asequible, sin comprometer la calidad de sus prestaciones.

En resumen, Lidl ha lanzado una alternativa eficiente y asequible para todos aquellos que necesitan conectarse a internet desde su móvil sin depender de WiFi o routers tradicionales. Estos adaptadores USB-C, con precios competitivos de solo 11,99 euros, ofrecen una solución perfecta para quienes buscan versatilidad, facilidad de uso y conexión estable. Con tres modelos distintos para elegir, cada uno adaptado a diferentes necesidades, Lidl ha conseguido ofrecer un producto innovador que responde a las exigencias tecnológicas actuales sin perder de vista la comodidad y la simplicidad.