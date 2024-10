Ni repetidores ni cables: el sencillo truco para aumentar la velocidad del wifi con un objeto de casa

Dependemos de internet para trabajar, estar conectados con la familia e incluso para divertirnos. Por ello, una de las cosas que más nos molesta es que el internet no vaya rápido en casa. Incluso si no somos muy habilidosos con la tecnología, hay un truco para que el wifi vaya mejor que ha demostrado ser efectivo.

A veces no tenemos ni idea de informática y no sabemos cómo reaccionar si la conexión a internet falla. Más allá de reiniciar el Router o desconectar y reconectar el ordenador no se nos ocurre qué hacer.

Por suerte, hay algún remedio casero con el que lograremos amplificar la señal del Router y mejorar la velocidad de internet en casa. No necesitamos ningún conocimiento informático para implementarlo.

Lo único que debes hacer es colocar un objeto que seguro que tienes por casa encima del Router y comprobar la mejor de la conexión.

El truco casero para mejorar la velocidad del wifi

Siempre recomiendan que pongamos el Router en el lugar de la casa donde más utilicemos internet, que esté bien conectado con todas las habitaciones y en un lugar amplio y elevado. Pero igual que hay remedios para mejorar la cobertura, también los hay para tener una conexión más rápida.

Este consejo general no siempre es el que mejor funciona. Algunos usuarios deciden colocar alguno de estos objetos para aumentar la velocidad:

Papel de aluminio : lo colocan justo detrás del Router para que la señal rebote y las ondas se enfoquen mejor.

: lo colocan justo detrás del Router para que la señal rebote y las ondas se enfoquen mejor. Cajas de plástico o de cartón : algunos creen que pueden actuar como una especie de antena o reflector. Incluso deciden recortarlas para darles forma de amplificador.

: algunos creen que pueden actuar como una especie de antena o reflector. Incluso deciden recortarlas para darles forma de amplificador. Latas de refresco: la idea es muy similar a la del papel de aluminio. El objetivo es que el metal de la lata haga un efecto espejo y reflecte las ondas en todas las direcciones.

Consejos para mejorar la conexión a Internet en casa

Más allá de algún truco casero como el anterior, hay otros remedios para aumentar la velocidad del wifi en casa: