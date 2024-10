Única en el mundo: la ciudad española que une dos continentes

Hay una ciudad española que está entre dos continentes, o al menos eso es lo que parece si vemos qué esconde el suelo de este lugar. La geografía es una ciencia exacta que guarda algunas sorpresas que quizás desconocíamos por completo. Por lo que, al final nos presenta un mundo que destaca que es infinitamente distinto de lo que nos imaginaríamos. Descubrir el mundo que nos rodea es algo que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos.

Tenemos la suerte de vivir en un país que es una auténtica joya, la puerta de entrada a Europa y uno de los más visitados del mundo. Algo que no es casualidad y que implica una serie de detalles que pueden llegar a ser los que marquen una diferencia importante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a sentirnos bien de la mano de una serie de elementos que son los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Por lo que, debemos conocer un poco más nuestras ciudades que pueden ser las que marcarán una diferencia importante en este momento.

La única ciudad entre dos continentes

La realidad es que no es el único territorio que sufre unas características similares, pero debemos tener en cuenta que estamos ante una serie de detalles que hacen de esta ciudad un enclave muy especial. El ser humano ha invadido todo el mundo, construyendo ciudades cada vez más y más grandes.

La población de la península ibérica lleva miles de años recibiendo influencias de otros continentes y especialmente de África, un lugar que está mucho más cerca de lo que parece. Podemos visualizar sus costas desde algunas ciudades españolas y también vivirlo in situ desde las ciudades autónomas.

Siendo algunos sitios de visita obligatoria o al menos, unos puntos del país que debemos empezar a visualizar de una forma o de otra. Apostando claramente por algunos detalles que acabarán siendo los que marquen una diferencia importante en este momento. Una escapada a la ciudad española que une dos continentes nos estará esperando.

Un cambio de continentes que no estará visible en el exterior, sino en el interior, a través de las placas tectónicas que pueden acompañarnos en estos momentos que tenemos por delante. Hemos escuchado hablar de este elemento sólo en contadas ocasiones, pero quizás podemos tener algunos datos más en una ciudad española que seguro que conoces.

Está entre dos continentes, esta ciudad

La ciudad que está entre dos continentes es Almería. Esta ciudad capital de provincia andaluza es una de las que puede darnos una experiencia de lo más especial, en este recorrido que puede acabar siendo el que mejor se adapte a unas necesidades que acabarán siendo las que marcarán un antes y un después.

Tocará ver qué pasa en el fondo de estos elementos, de la mano de unos expertos geólogos que saben muy bien que esta ciudad se alza sobre unas placas que guardan el peso de los dos continentes, el europeo y África. Además de estas placas tectónicas se esconde una falla que el CSIC se ha encargado de detallar: «El sistema de falla de Al-Idrissi, enlaza hacia el norte con las fallas NSF del margen de Almería, y hacia el sur con las fallas del margen Norte-africano. En el medio del sistema, se encuentra el epicentro del sismo del 25 de enero de 2016, de magnitud (Mw) 6.4, el más grande registrado en el mar desde que se instalaron los primeros sismómetros, hace más de cien años. Un terremoto submarino (terremoto de Al-Idrissi) que sacudió el norte de la costa marroquí, afectando gravemente la ciudad de Melilla y numerosas localidades del sur de la península ibérica y del norte de África. El evento demuestra que la falla continúa creciendo. El estudio ha empleado una metodología que combina datos de alta resolución batimétrica para obtener el relieve tridimensional de la falla Al-Idrissi con un elevado nivel de detalle. La falla de Al-Idrissi es un modelo único que muestra la generación y el crecimiento de una falla activa. En los últimos treinta años, se han registrado tres eventos sísmicos (en 1994, en 2004 y en 2016). La acumulación de sismos puede conducir a la generación de fallas más largas con el potencial para generar sismos de mayor magnitud con el paso del tiempo. “Ahora que conocemos con detalle esta estructura de falla que está creciendo, podemos establecer con más precisión la posible evolución sísmica de este sistema”, afirma la investigadora del ICM-CSIC. Esta investigación ha sido coordinada por el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, y ha involucrado al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y la Unidad de Tecnología Marina, como centros del CSIC, el centro IFM-GEOMAR (Alemania), la división de geociencias del Scripps Institution of Oceanography (EEUU), el Centro Irlandés de Investigación en Geociencias Aplicadas (Irish Centre for Research in Applied Geosciences, ICRAG, Ireland), Université Sorbonne de París (Francia), Centro Oceanográfico Nacional de Southampton (UK) y la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)».