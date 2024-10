Heredar una vivienda sin escrituras: el problema que te puedes encontrar

Esto puede que le haya ocurrido recientemente a un gran número de españoles: heredar una vivienda sin escrituras, es decir, sin que esté inscrita en el Registro de la Propiedad. Lo primero que debes saber sobre ello es que no es obligatorio registrar la casa recibida en herencia de ipso facto pero sí es muy recomendable llevar a cabo este proceso para evitar problemas de reclamaciones por el domicilio o en cuestión o en el caso de que te llegue una buena oferta poderla vender de una forma más sencilla.

Antes que nada tiene que quedar claro la figura que ejerce el Registro de la Propiedad, que «tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos, contratos y resoluciones judiciales o administrativas que afecten a la propiedad y a otros derechos sobre bienes inmuebles, así como de determinadas resoluciones judiciales que afectan a la capacidad de las personas». Así que este es un órgano correspondiente al Estado en el que tendrás que presentar tus escrituras en caso de una compraventa o después de haber recibido la herencia.

Así que sin escrituras no se podrá realizar un registro de la propiedad. Las escrituras es un documento que aporta seguridad jurídica a los propietarios en el que un notario da fe de la adquisición de un inmueble en propiedad o de la herencia del mismo. Sobre este papel también se recogen todas las condiciones de la compraventa o herencia del inmueble y su objetivo es demostrar que la operación se ha llevado a cabo de forma segura y legal. Gracias a las escrituras se transmite la propiedad de la vivienda, se obtiene un medio de prueba en caso de cualquier conflicto que pueda surgir y será un documento imprescindible para registrar la propiedad heredada.

Los problemas de no tener escrituras en casa

Si no tienes las escrituras de una casa heredada el primer paso es proceder a realizar el trámite. De esta forma estará protegido frente a terceros que puedan reclamar algún derecho relacionado con el inmueble heredado. Si tu vivienda está perfectamente registrada con sus escrituras en el Registro de la Propiedad estarás amparado en este sentido.

Tener todo en regla también influye a la hora de poder vender la casa heredada, que será más fácil en el caso que esté registrada. Si no lo está, el comprador puede pedir incluso una cantidad menor por el inmueble y que la casa esté en el Registro de la Propiedad también es un requisito imprescindible para obtener una financiación hipotecaría. Por ello una persona que quiera poner un dinero por la vivienda exigirá que esté todo en regla.

En caso de no tener las escrituras de una casa, algo que no es obligatorio, podrás demostrar que es de tu propiedad poniendo encima de la mesa documentos como un contrato de compraventa o que demuestren la propiedad del inmueble, los recibos recientes del IBI, la escritura de la hipoteca y algunos recibos de suministros pagados como pueden ser de luz, agua, etc.

Las escrituras en caso de heredar una vivienda

En caso de heredar una vivienda, el primer paso para hacer las escrituras los primero que tienes que hacer es ponerte un contacto con un notario. Este profesional dará fe de la transacción realizada y además se llevará una cantidad de dinero por llevar a cabo este proceso. Según informa Idealista, los documentos que tendrás que aportar para solicitar este documento son:

DNI de la persona que hereda la vivienda.

Documento de aceptación de la herencia.

Certificado de Eficiencia Energética (CEE).

Certificados de pago de IBI y comunidad de propietarios.

Título de la propiedad.

Cédula de habitabilidad (sólo en alguna comunidades autónomas).

Una vez entregado estos documentos (como mínimo), el notario podrá entregar incluso en el mismo momento una copia de las escrituras para que las puedas presentar en el Registro de la Propiedad. Este órgano de la Administración tardará entre uno y tres meses en inscribir la vivienda de forma correcta a la vez que habrá que acreditar el pago de impuestos correspondientes.

Tener una vivienda escriturada y registrada en la propiedad es lo primero que debes hacer en caso de heredar una casa o comprar una vivienda. No es obligatorio, pero para evitar posibles problemas siempre es recomendable tenerlo todo en regla.