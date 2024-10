El PP propone rebajas a los jóvenes en el IRPF para tener vivienda y eliminar el impuesto de donaciones

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado este martes varias medidas incluidas en la proposición de ley de Vivienda que tiene previsto registra su partido en el Congreso «en las próximas semanas», como rebajar los impuestos a los jóvenes en sus primeros cuatro años como empleados, haciendo que no paguen IRPF el primer año y lo tengan bonificado al 75 %, 50 % y 25 % en los tres siguientes ejercicios, respectivamente.

Así lo ha anunciado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum y celebrado en el Casino de Madrid, donde ha acudido la planar mayor del PP y ex miembros del Gobierno de Mariano Rajoy, como la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la ex ministra de Trabajo y asesora de la Fundación Reformismo21, Fátima Báñez o el ex ministro de Justicia Rafael Catalá.

En su exposición, Gamarra ha destacado que con su propuesta de ley de vivienda pretenden «fomentar el ahorro de los jóvenes», que haya más suelo disponible y facilitar los trámites administrativos, con el objetivo de que en España puedan construirse hasta 200.000 nuevas viviendas cada año.

Los populares se comprometen así en caso de llegar al Gobierno de la Nación a poner en marcha además un régimen fiscal que favorezca las donaciones dentro de las familias, de la «clase media», eliminando el impuesto que grave a las mismas, o facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, tanto a través de la compra como del alquiler.

También ha abogado por recuperar en el IRPF las exenciones para las que personas que pongan de nuevo en el mercado viviendas de alquiler. «No estamos aquí esperando a que caiga un Gobierno, sino para ofrecerle a los españoles un proyecto, una alternativa, donde a sus problemas les pongamos soluciones», ha enfatizado.

En este contexto, la número dos del PP ha criticado que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por no haber hecho nada por resolver el problema de la vivienda en seis años y ha denunciado especialmente la ausencia de seguridad jurídica en el sector, la ralentización de los procedimientos administrativos o la «protección al okupa» que, a su juicio, desincentiva que se ponga vivienda en alquiler.

«La política de vivienda es el diagnóstico de un fracaso, no se construye el número de viviendas que la sociedad necesita. Se ha legislado en sentido contrario a lo que necesitamos», ha lamentado Gamarra.

