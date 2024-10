Cata a ciegas la coca-cola de Lidl, Aldi y Mercadona, y el resultado es demoledor: «Jarabe con gas»

¿Alguna vez te has preguntado qué supermercado ofrece la mejor alternativa a la Coca-Cola? En una cata a ciegas, las bebidas de Lidl, Aldi y Mercadona han sido puestos a prueba, y el resultado no ha dejado indiferente a nadie. Con comentarios tan contundentes como “jarabe con gas”, una de ellas se lleva el peor veredicto. ¿Quieres saber de cuál se trata?

Las valoraciones de la cola-cola de Lidl, Aldi y Mercadona

Coca-Cola es una de las marcas más icónicas y populares a nivel mundial, reconocida por su refrescante sabor y su fórmula secreta. Desde su creación en 1886, ha conquistado el paladar de millones de personas y se ha convertido en mucho más que una simple bebida: es un símbolo cultural. Su éxito radica no sólo en su sabor, sino también en sus campañas de marketing innovadoras y su capacidad para adaptarse a diferentes mercados.

Los creadores de contenido Virginia Molina y Rubén Vega, conocidos como los ‘Cuarentones Disfrutones’ , suman más de 51.000 seguidores en Instagram y más de 5.000 suscriptores en YouTube. En uno de sus vídeos han realizado una cata de coca-cola. Para ello han comprado este producto en diferentes supermercados entre los que se encuentran Lidl, Aldi y Mercadona.

Virginia Molina ha sido la encargada de probar a ciegas estas bebidas. Además, tiene que adivinar cuál es la verdadera Coca-Cola. El resto de productos son de marca blanca. La primera que prueba es la Cola ‘Zero’ de Freeway de Lidl. La creadora de contenido es clara con su veredicto: «Es jarabe con gas», señala. «Es como la Coca-Cola pero para mí sabe un poquito a jarabe», admite.

Posteriormente, Rubén Vega le ofrece la Cola ‘Zero’ de Hacendado de Mercadona. «¡Uy ésta, qué buena!», exclama Molina en su cata. Según ella, le sabe a Coca-Cola y duda si es la verdadera. Molina no va muy desencaminada cuando prueba la Coca-Cola original: «Ésta también me sabe a Coca-Cola. También podría ser», admite.

Por último, prueba la de River Cola de Aldi. «Ésta sabe como la Pepsi, no me gusta nada. Esa seguro que no es», afirma.

¿Cuál es la mejor coca-cola según Virginia Molina?

La creadora de contenido acertó cuál era la Coca-Cola original en la cata a ciegas. Esta bebida tiene un sabor inconfundible. Para ella, la Cola ‘Zero’ de Hacendado se «parece un montón» a la verdadera pero no tiene nada que ver con ese sabor las de Lidl y Aldi.

Bajo su opinión la de Lidl es «jarabe con gas» y la de Aldi tiene un sabor parecido a la pepsi y no le agrada en absoluto. Y según vuestro criterio, ¿cuál es la que más se parece a la Coca-Cola original y cuál es vuestra marca blanca favorita?