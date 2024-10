Éste es el dinero que puede ganar Carlos Alcaraz en el ATP de Pekín

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner lucharán por llevarse el título del ATP 500 de Pekín, que les reportaría un premio en dinero de más de medio millón de euros. Independientemente de lo que pase en la final, el tenista de El Palmar sumará unos puntos importantes que le permitirán ascender al número dos del ranking ATP, superando a Alexander Zverev.

El tenista italiano defiende la corona lograda el año pasado en este torneo tras imponerse en la final a Daniil Medvedev, víctima de Carlos Alcaraz en semifinales, por un doble 7-6. Sinner busca revalidar el título frente a un rival al que ya venció el año pasado en este mismo torneo. Ambos tenistas se vieron las caras en semifinales y el partido cayó del lado del número uno del mundo por 7-6 y 6-1.

Las dos mejores raquetas del circuito a día de hoy buscan el trono de Pekín y el botín que reparte. Carlos Alcaraz quiere tomarse la revancha contra Jannik Sinner y llevarse el dinero y los puntos del campeón. El torneo reparte un total de 12.675.775 dólares (11.449.013,23 euros) entre la categoría masculina y femenina. De ese total, 3.720.165 dólares (3.360.127,35 euros) los reparte la ATP.

Este premio ha incrementado un 2,37% con respecto al año pasado. Sinner se llevó 679.550 dólares (613.783,14 euros) por superar a Medvedev en la final, mientras que el ruso, finalista del torneo, percibió 365.640 dólares (330.253,35 euros). Este año el campeón se lleva 622.668 euros y 500 puntos para el ranking ATP, y el subcampeón 335.019 euros y 300 puntos para el ranking.

Como Alcaraz se quedó en semifinales el año pasado, pase lo que pase sumará puntos al haber superado una ronda más. Es por eso que el murciano escalará un puesto en el ranking ATP, gane o pierda la final contra Jannik Sinner. Así, el reparto del dinero en el torneo que aspira a ganar Carlos Alcaraz se reparte de la siguiente manera:

Campeón: 622.668 euros.

Finalista: 335.019 euros.

Semifinalistas: 178.540 euros.

Cuartofinalistas: 81.219 euros.

Octavofinalistas: 48.690 euros.

Primera ronda: 25.967 euros.

Por otro lado, en el torneo de Pekín organizado por la WTA, de categoría 1.000, la cuantía total del premio asciende a 8.955.610 dólares (8.088.885,88 euros), un 10,19% más que la anterior edición. En lo que respecta al prize money, el campeón y finalista del torneo en categoría masculina recibirán un 2,4% más que en 2023; mientras que en lo que respecta a las chicas, la campeona y subcampeona percibirán un 16,92% menos que el año pasado.

Lo cierto es que los premios que se llevan campeón y subcampeón, campeona y subcampeona por ganar el torneo de Pekín de la ATP y la WTA han aumentado con respecto al año pasado. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner lucharán por el trono masculino en la final de este martes, para llegar de la mejor manera a Shanghai.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero quiere volver a ganar un torneo, algo que no consigue desde Wimbledon. La derrota en los Juegos Olímpicos le dejó muy tocado y desde entonces no ha conseguido recuperarse. Alcaraz sufrió un duro correctivo en el US Open, donde cayó en segunda ronda frente a Botic van de Zandschulp. Pero en Pekín parece haberse recuperado y desplegó su mejor juego en semifinales contra Medvedev.